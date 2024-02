Diego Núñez apuesta por la permanencia del Viveiro si mantienen la línea

El gol conseguido por Diego Núñez ante el Alondras supone para el Viveiro tres puntos de oro en la lucha por la permanencia, a la vez que confirma que el equipo de Alberto López se encuentra en el mejor momento de la temporada pese a que continúa en puestos de descenso directo. Los celestes encadenan por vez primera tres partidos sumando y repiten victoria en casa tras el 5-1 ante el Pontevedra B. Además, llevan ya dos encuentros consecutivos sin encajar ningún gol.

Diego Núñez, capitán del cuadro celeste, se mostró muy feliz por el gol, pero porque sirve para sumar tres puntos balsámicos ya que una derrota podría haber dejado la zona de permanencia a seis puntos, una distancia complicada con la igualdad que hay en la categoría. El mediocentro aprovechó un servicio de Rolle para rematar al fondo de las mallas en su segundo tanto de la campaña. "Estou contento, pero polo equipo, xa que era moi importante sacar o partido adiante ante un rival de gran entidade que estaba en postos de play off. A nosoutros facíanos moita falta ganar e puidémolo conseguir".

Para el centrocampista la buena racha del equipo tiene una explicación clara que tiene mucho que ver con el rendimiento defensivo. "En liñas xerais estamos defendendo moito mellor como equipo e non so falo dos xogadores de atrás senón a nivel colectivo, en tres partido so encaixamos un gol e foi nun 5-1", señaló el jugador, que también habla de los últimos triunfos en Cantarrana, pero cree que hay que hacer un análisis más profundo. "No comezo da tempada viñeron equipos moi fortes e nós estábamos aínda verdes, é verdade que sempre fomos competitivos salvo momentos puntuais, pero isto ten que ver coa capacidade do adestrador para construir equipos complicados de batir", señaló.

Diego Núñez también habla del nivel de confianza que adquiere el equipo en base a los últimos resultados, pero mantiene los pies en el suelo. "Está claro que o reforzo anímico é importante, pero nesta categoría se baixas o nivel píntache a cara calquera rival. Temos que seguir na mesma línea de actitude e concentración dos últimos tres partidos porque non hai que esquecer que aínda estamos en postos de descenso", señaló el jugador, que, no obstante, se muestra confiado en las posibilidades del equipo. "Pódenme acusar de optimista, pero tal e como estou vendo adestrar ao equipo e polo que estamos medrando en cada partido creo que o Viveiro seguirá en Terceira", concluyó.