Diego González: "Os trastornos máis comúns que tratamos son a depresión e ansiedade"

Dentro da programación das charlas médicas que organiza o Concello de Foz, hoxe falará sobre a saúde mental o psiquiatra Diego González (Ourense, 1990). Este médico chegou hai catro anos á comarca e traballa na Unidade de Saúde Mental de Burela. A intervención é as 20.00 horas na Casa da Cultura.

De que vai tratar a súa charla médica en Foz de hoxe?

Vou intentar abordar o tema dos conceptos na saúde mental, porque cando nos referimos a saúde mental non falamos de enfermidade e si de trastorno. Tamén vou facer unha análise da situación actual, falar dos diferentes problemas que nos encontramos e das recomendacións da Organización Mundial para a Saúde (OMS) para abordar estes problemas.

Cales son os trastornos cualitativamente máis abundantes que vostedes tratan en Burela?

Nós temos unha unidade de saúde mental xeral, por iso tratamos de todo, dos leves aos máis graves. O máis comúns e frecuentes son os trastornos de depresión e ansiedade, pero tamén tratamos outros máis graves como o trastorno bipolar, esquizofrenia ou certos tipos de psicose.

Deixouse de estigmatizar ás persoas que acoden ao psiquiatra ou psicólogo a tratar a súa saúde?

Non. Eu creo que en xeral, e tamén na Mariña, niso tense avanzado moito, pese a que aínda existen algunhas dificultades. Os trastornos máis leves estendéronse moito e a xente fala deles e ten menos dificultade para pedir axuda. Nos trastornos máis graves teñen máis dificultades. Por exemplo, para encontrar vivenda en aluguer ou acceder ao mercado laboral. Nese sentido, os afectados pola discapacidade intelectual avanzaron moito máis no tema da inserción laboral. Na comarca temos a sorte de contar coa Asociación Saúde Mental A Mariña, que visibiliza moito a súa problemática.

Que consello lle daría vostede a unha persoa para non caer neses trastornos tan estendidos hoxe como a depresión e a ansiedade?

Saben moi ben os meus pacientes que non son moito de dar consellos, porque eu véxoo desde a miña perspectiva e non valen para todos. Eu creo que como sociedade temos que mellorar os nosos hábitos de saúde, física e mental, ter unha vida máis sa, reducir o consumo de alcohol e drogas. facer máis deporte, ter afeccións e educar aos nosos rapaces na cultura do bo trato, do respecto.

Está ben cuberta a atención á saúde mental na zona?

O nivel de profesionais podería aumentar. Nos últimos catro anos creouse unha praza de psiquiatría e pasouse de dúas a tres. É un bo avance. A nivel de Psicoloxía estase intentando aumentar as prazas tamén, pero estamos lonxe do que pautan as guías da OMS. Necesitamos máis profesionais para darlles mellor atención aos nosos doentes. Agora hai limitacións como as listas de espera e o tempo de atención.

O estrés é un factor importante que xera ansiedade, temos menos probabilidade de sufrila por vivir no rural?

A igualdade de condicións penso que si, nunha zona rural vas estar máis tranquilo, pero depende de moitas outras condicións, económicas, sociais...