Diego Chao: "El ascenso a Preferente sería un sueño muy bonito para los jugadores y el club"

Cinco goles en dos partidos son los que lleva Diego Chao en las dos últimas semanas con la SD Burela. Tantos que han servido para el triunfo de su equipo, que ganó 3-0 al Meira, con ‘hat trick’ de Chao, y 0-6 al Xove Lago, con otros dos tantos del atacante.

¿Está satisfecho?

Si, muy contento, la verdad es que me están saliendo las cosas bien y estoy satisfecho tanto en lo personal como con el equipo.

¿Es la primera vez que mete tantos goles en dos partidos?

No. Recuerdo mi etapa en el Iberia, también en Primera Regional, hace ya unos diez años, que encadené siete jornadas haciendo gol y terminé la temporada con 25 goles.

¿Cuántos goles lleva en total esta campaña?

Ocho. Es una buena cifra pensando que todavía quedan tres partidos de la primera vuelta.

Con el Iberia, hace diez años, también marqué durante siete jornadas seguidas y acabé el curso con 25 goles

De los últimos que ha marcado, ¿con cuál se queda?

Quizá con el primero que marqué ante el Meira, que fue de cabeza, y como es raro que marque así.

La SD Burela está cuarto y metido en plena lucha por el ascenso, ¿qué balance hace?

Bueno. Tenemos que seguir así, peleando por estar en puestos de play off. Va a ser una lucha con los dos equipos de Chantada y el Santaballés también viene empujando por detrás. Queremos estar en la lucha por esos dos puestos de play off de ascenso.

Porque el primer puesto, ¿se lo da ya adjudicado al Pol?

A ver, nosotros jugamos contra ellos y es verdad que parece un equipo de superior categoría. Llevan muchos goles, no han perdido y están haciendo una gran temporada, pero queda mucho, y esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Pero en teoría no deberían tener problemas para mantener la primera posición.

El segundo es el Escairón, ¿cree que se escapará también?

No, yo creo que va a estar en la lucha con nosotros. Tienen una plantilla corta, y a no ser que se refuerce ahora, yo creo que va a estar en nuestro grupo, con cuatro o cinco equipos luchando por el play off.

¿Cuál es el punto fuerte de la SD Burela esta temporada?

El vestuario. El grupo que tenemos tanto a nivel de equipo como humano es increíble, y eso nos da confianza dentro del equipo.

El grupo que tenemos tanto a nivel de equipo como humano es increíble, y eso nos da confianza

¿Son un grupo de amigos jugando al fútbol juntos en un equipo?

Sí, unos más veteranos y otros jóvenes que se están acoplando muy bien. Hay muy buena sintonía.

Ustedes están haciendo una gran temporada pero es verdad hay algunas derrotas abultadas, ¿no?

De los de arriba somos el equipo que más encaja, aunque tuvimos bastantes porterías a cero. Perdimos dos partidos en casa, con el Monterroso y el Santaballés que nos pillaron empezando la Liga y nos trastocaron un poco. Contra el Foz nos empataron al final y con el Pol nos marcaron de penalti al minuto 20 y nos vinimos un poco abajo.

Lo que no se le puede negar a la SD Burela es que tiene gol y calidad arriba, con Jairo, David Ben, usted...

Sí, la verdad es que sí, y otros jugadores como Adrián u otros que están teniendo menos oportunidades como Hugo, Yeray o Brais, que tienen calidad, desborde y gol. Nuestra filosofía de juego es jugar con balón y encontrar esos espacios para hacer daño al rival.

El siguiente rival es el Portomarín, un equipo recién descendido de Preferente pero que está abajo en la tabla, ¿le sorprende?

Sí, un poco sí, porque viene de competir en Preferente verlos ahí abajo y ver que no arrancan. Pero la clasificación no nos tiene que decir nada, seguro que va a ser un partido difícil porque nadie regala nada y seguro que ellos querrán sumar puntos para salir de ahí abajo.

Nuestra filosofía de juego es jugar con balón y encontrar esos espacios para hacer daño al rival

Y la siguiente jornada contra la SD Chantada, uno de los equipos que pelea por el play off con ustedes.

Sí, va a ser un partido que no va a resolver nada, pero el que salga victorioso tendrá un chute de energía y motivación. Queremos ganar para demostrar que nos podemos mantener ahí arriba y decir que la SD Burela va en serio.

¿Sueña con el ascenso a la Preferente?

Es un sueño y sería muy bonito para el club y para los jugadores. El club lo está haciendo de maravilla y sería un hito.

¿Está contento con la posición que ocupa en el campo, por detrás del delantero centro?

Sí, estamos jugando dos interiores por detrás de Jairo y la verdad es que estoy cómodo, estoy bastante en contacto con el balón.