Dieciséis familias de Burela deben dejar sus pisos por orden de la Sareb

Un total de dieciséis familias que residen como inquilinos en viviendas de protección autonómica en un edificio en el número 6 de la calle Mar Cantábrico tendrán que abandonar sus casas el próximo día 27 de enero por orden de la La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida popularmente por su acrónimo de la Sareb. Esta entidad, a la que también es habitual denominar "banco malo", se hizo con ese inmueble tras haber quebrado la empresa que era su propietaria denominada Sahipu C3.

El 21 de enero de este mismo año se envió una comunicación a los inquilinos anunciándoles que en el plazo de un año, que vence el próximo 27 de enero de 2022, tendrán que dejar las casas.

Ahora, los residentes en esas viviendas alertan de lo que están sufriendo y, sobre todo, de la circunstancia de que "estamos en situacións moi diferentes. Hai algunhas familias que seguramente poidamos solucionar, pero hai que ter en conta que hai xente que está en situacións persoais delicadas, como en cadeira de rodas, con problemas de mobilidade e temas parecidos. Para eles vai ser un gran problema".

Los residentes dejan muy claro que "ningún de nós e un okupa nin nada polo estilo. Pagamos un aluguer que se nos impuxo desde o principio e ninguén o deixou de pagar. De feito tentamos comprar as nosas propias vivendas, pero non nos escoitaron e non nos fixeron caso".

También se quejan de que "fomos ao Concello de Burela, onde pensamos que deberían de ter algo de sensibilidade cos seus propios veciños, pero limitáronse a dicirnos que eso é un problema privado e non nos fixeron ningún caso, nin sequera nos propuxeron nada, nin apoio".

EXTRAÑEZA. Esta situación les hace preguntarse por la actuación de la Sareb en este tema "porque non entendemos que beneficio poden sacar de facerse con este edificio en concreto". Aseguran que ni tan siquiera se encuentra en buen estado y que tendrán que acometer unas obras que ellos estarían dispuestos a asumir.

También critican su modo de proceder "porque en canto se fixeron co edificio procedente da empresa que quebrou, o primeiro que decidieron foi cortar a comunidade, así que agora somos nós os que temos que facernos cargo dela de xeito individual se queremos ter o edificio algo decente".

También dicen que "o feito de que sexan vivendas de protección autonómica non supuxo ningún tipo de beneficio, porque non nos deu ningún tipo de ventaxa, foi como se fose un edificio cun aluguer totalmente normal".

Estas familias aseguran que en dos meses no consiguieron hablar con nadie de la Sareb porque les remiten a la inmobiliaria Solvia, y vuelta a empezar. Ven que el plazo se acaba y reclaman ayuda ante una situación desesperada.