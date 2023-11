Los datos de actividad asistencial y tiempos medios de demora del Sergas referidos al primer semestre de este año reflejan que la lista de espera quirúrgica se redujo en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte en ocho días respecto al mismo semestre del año pasado. La media en el conjunto del área es de 48,4 días, una cifra que mejora en el caso del distrito sanitario de A Mariña, donde se sitúa en los 41 días. Además en el caso de los pacientes más graves, de prioridad 1, la espera para una intervención en el hospital mariñano es de cinco días, frente a los 20 que hay que esperar en el Hula.

La atención en el menor tiempo posible a los pacientes más graves sigue siendo uno de los objetivos de la gerencia del área sanitaria lucense, según destacaron desde el Sergas. Así, tiene establecidas vías rápidas de atención y derivación, como el programa Hermes, y procesos especiales que garanticen a esos pacientes una espera mínima. En este sentido, el director asistencial del área, Rafael Monte Secades, aseguró que seguirán "a traballar a diario no compromiso de priorizar a atención segundo a clínica do paciente, garantindo así unha espera mínima e unha atención o máis rápida posible ás patoloxías máis graves".

En cuanto a la cifra de operaciones llevadas a cabo en los tres hospitales lucenses, esta supera las 13.300 intervenciones, frente a las 12.000 del mismo periodo de 2022. Del total, cerca de 2.700 se realizaron en Burela, frente a las 8.900 en el Hula y 1.807 en el centro de Monforte.

"Estes bos datos de espera cirúrxica son froito do enorme traballo de todos os especialistas, persoal de enfermería e traballadores de todas as categorías que conseguiron reducir as esperas cirúrxicas ao tempo que aumentaron a actividade realizada", destaca el Sergas. "Diminuiuse a espera media e realizouse máis actividade en practicamente todas as áreas dos hospitais", apuntó el doctor Monte.

En lo que respecta a los ingresos, en el primer semestre estuvieron ingresados 17.500 pacientes en los tres hospital lucenses: 2.800 en Burela, 12.204 en Lugo y 2.506 en Monforte.

CONSULTAS. Por lo que respecta a las primeras consultas, el tiempo medio en el área sanitaria se situó en el primer semestre en los 83,9 días. En el caso del hospital mariñano esos datos están por encima con una media de 94, si bien el centro rebajó esta demora en cerca de treinta días, ya que en el mismo periodo del año pasado esta llegaba a los 122 días. En el Hula se esperan 82 días de media y en Monforte 72.

En el centro mariñano las especialidades con menor demora son Oncología Médica, con 4 días, Nefrología con 7,6, Obstetricia con 8, Digestivo y Pediatría con 17 y Medicina Interna y Hematología con 23 días.

En los seis primeros meses del año se atendieron en Lugo, 324.626 consultas externas, 55.132 en el hospital mariñano. En lo que respecta a las urgencias, en Burela se abordaron un total de 11.832.

La demora media para una prueba está en 99 días

La espera media para realizar una prueba diagnóstica en el Hospital Público da Mariña es de 99 días, la más alta de la provincia. En el Hula la demora es de 79,5 días y en Monforte de 31,7.

En el hospital mariñano, la espera media para una prueba de radiología convencional es de 14 días, para una resonancia magnética de 25 y para un TAC de 30. En cifras En seis meses el hospital mariñano hizo 3.900 TAC y 23.794 pruebas de radiodiagnóstico.