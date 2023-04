La Semana Santa de Viveiro vive una de sus ediciones de mayor éxito, con unos días grandes "esplendorosos" para la organización, que ve recompensado el trabajo de todo el año en unas procesiones en las que todo sale a pedir de boca, desde la propia organización a la masiva afluencia y respuesta del público, que se mantuvo hasta el último minuto y rompió la emoción con aplausos en distintos momentos. Tras un Viernes Santo muy intenso, este sábado recorrió las calles la Esperanza de la Resurrección con 300 mujeres de la Hermandad de la Santa Cruz.

La procesión salió de San Francisco con el paso de Nuestra Señora de la Esperanza, una imagen que pese a ser de reciente incorporación en la Semana Santa (Francisco Romero Zafra, 2010), ya es muy querida y goza de una gran devoción. "Non só é unha gran escultura, unha imaxe preciosa, senón que ten hálito, a xente rézalle e inspira devoción", asegura la hermana mayor, María del Carmen López, Chipe, quien incluso cuenta que el caso de "xente que vai para o hospital e pide levar unha foto da Esperanza para meter debaixo da almofada".

Este desfile rompe con el luto de los días anteriores, con las vestimentas blancas y terciopelo verde esperanza. Un total de 66 mujeres llevan el paso, en una comitiva que también integran unas 90 hachones, la banda juvenil de tambores, las portaestandartes o las cruz guías, además de las mantillas "que dan unha prestancia e unha fermosura á procesión".

María del Carmen López, también portavoz de la Xunta de Cofradías, reseña que está siendo "unha Semana Santa gloriosa" y que para ello hay "dous factores esenciais", que son el buen tiempo y la buena organización por parte de las cofradías. "Con isto a Semana Santa ten que saír esplendorosa", dice, tras un Viernes Santo de auténtico fervor que empezó con uno de los actos más emotivos para vivarienses y visitantes, el Encuentro, con imágenes articuladas.

El Encuentro, en la Semana Santa de Viveiro. JOSÉ MIGUEL SOTO

"Sígome emocionando de ver ese Cristo que cae camiño do Calvario, esa Virxe que lle enxuga as lágrimas e que abraza ao seu fillo, que vai para a morte. Se eu que son de Viveiro e a vexo todos os anos me emociono, a xente que o ve por primeira vez ten que pasarlle algo parecido", comenta. Este acto organizado por la Tercera Orden Franciscana contó con la participación del obispo, Fernando García Cadiñanos, y numeroso público que llenó tanto el atrio de Santa María como la Praza Maior, donde se escenificaba.

También con imágenes articuladas era ya por la tarde el Desenclavo en Santa María organizado por la cofradía del Rosario, al igual que la procesión que seguía, la de El Santo Entierro, que contó con la presencia de autoridades como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro; la subdelegada, Isabel Rodríguez; el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, o el diputado provincial de Participación Cidadá, Roberto García; la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, y ediles de la corporación, o el senador César Mogo, entre otros.

"Que emocionante poder vivir a procesión do Santo Enterro de Viveiro. Rúas e prazas cheas de respecto, arte e espiritualidade. Nenos e maiores unidos por unha tradición que, desde hai moitos anos, converte a Viveiro nun dos epicentros da Semana Santa", escribió en sus redes sociales el presidente de la Xunta.

Ya de noche fue la procesión de La Pasión, la más "grandiosa" con más de 1.500 personas en el desfile y donde la cofradía de la Piedad lleva el imponente paso del mismo nombre —recibido entre aplausos en su regreso— junto a su banda romana de tambores y acompañada de sus tres filiales, El Prendimiento con el paso homónimo, Las Siete Palabras con el Calvario —con uno de los momentos más especiales al cargarlo a hombros en la Praza de Lugo— y las mujeres de La Santa Cruz con la imagen de María al Pie de la Cruz.

Como broche ya de madrugada, la procesión de Os Caladiños "con moitísima xente e onde xa non hai lucerío, só o acompañamento de todo un pobo á Virxe da Soidade" y que concluyó en San Francisco con el canto de la Salve.

Balance del Concello

Desde el Concello vivariense la alcaldesa, María Loureiro, avanza un balance provisional que "non pode ser máis que satisfactorio. Está sendo unha Semana Santa moi especial, con moita xente doutros lugares de España e o estranxeiro", dice la regidora, que destaca "o intenso traballo desde hai meses da Xunta de Cofradías de Viveiro e a implicación dos nosos veciños e veciñas".

Recuerda que estos días también son "moi importantes" para la economía local. "Agradecemos ao sector servizos, aos establecementos de hostalería, hospedaxe e comercio o esforzo que están a facer para atender aos milleiros de persoas que nos visitan", concluye.