Los endocrinos van a ser de los que les toque ahora lidiar con los efectos de la cuarentena en un sentido muy particular, el de paliar algunas enfermedades que con toda seguridad empeoraron tras estar tanto tiempo en casa. Sobre todo hay dos: la obesidad y lo vinculado con ella y la diabetes. Manuel Botana, endocrino que trabaja en Ribadeo y Lugo anticipa que será necesario ir retomando pautas anteriores y, al mismo tiempo, pide que al volver a hacer deporte se haga con cuidado.

¿Cuál es la incidencia del coronavirus en las enfermedades incluidas en su especialidad?

En enfermedades metabólicas el virus puede tener dos consecuencias distintas. Por un lado las personas que tienen problemas como obesidad, diabetes o hipertensión, tienen un mayor riesgo en esta enfermedad. No riesgo de infectarse con mayor facilidad pero sí de que si se infectan su situación sea más grave. En particular la gente con obesidad o diabetes, a los que cualquier proceso que les afecte es un riesgo porque les descompensa. Además en el caso de los hipertensos, no se sabe por qué, son los que tienen un mayor riesgo.

Son enfermedades a los que no les va nada bien estar encerrado en una cuarentena.

Es que se generan muchos riesgosrelacionados con el sedentarismo y el no poder salir. Eso hace que automáticamente empeoren patologías como la diabetes, la obesidad u otras porque la gente no hace ninguna actividad física y empeora sus hábitos dietéticos. Normalmente estás en casa, estás aburrido y es muy normal que vayas muchas veces a la nevera, te levantes a comer algo que, precisamente, no va a ser lechuga.

¿Y eso lo van a notar a partir de ahora?

Yo ya lo estoy notando. Ahora que la gente se atreve a salir un poco más y ya se están haciendo de nuevo análisis. En las analíticas se ve que los resultados son un poco peores y las personas con problemas de peso engordaron. Es lógico. Las dietas para gentecon problemas de obesidad ya son muy complicadas de llevar adelante en circunstancias normales, son muy complejas, así que en una situación así son muchísimo peores porque hay un mayor nivel de ansiedad y de estrés y eso lo empeora todo.

¿El estrés se deja notar en este tipo de enfermedades metabólicas?

Cualquier estrés físico empeora la diabetes porque favorece un aumento de la glucosa, no de forma exagerada pero sí lo empeora.

Ahora se enfrentará con una nueva normalidad en la que su especialidad será importante. ¿Qué será lo que tenga que hacer la gente con esas patologías?

Tenemos que intentar volver a retomar la vida cotidiana y normalizar nuestros hábitos, reinstaurar nuestros hábitos higiénico-dietéticos que dejamos cuando empezó la pandemia. Es importante que la gente tenga muy asimilado que no hay modelos milagrosos, nadie va a adelgazar en dos días. Pero a medida que esto se normalice, que podamos ir con más facilidad a los sitios y a comprar, que adquiramos productos de cercanía y frescos. Hay que evitar en todo lo que podamos los procesados y sobre todo los ultraprocesados, los dulces, la bollería, los refrescos o el alcohol.

¿Cómo afrontaron algo así, sin ningún procedente?

En especialidades como la mía no estamos en primera línea de batalla, digamos, pero sí tuvimos que modificar hábitos y hacemos mucha más consulta telefónica, sobre todo ahora. También estamos intentando solucionar problemas con videollamada, teléfono, y si se necesita una consulta presencial se hace sin problemas y con las medidas preventivas que ya conocemos.

¿En el Covid-19 es importante luchar contra el aumento de peso?

Es muy importante no relajarnos y tratar de seguir trabajando para que no lleguemos a una epidemia de obesidad que había en cierta medida pero que podría ser mucho mayor. La obesidad es un factor de riesgo de tener una mayor gravedad en los infectados. Esto es otro motivo para intentar perder peso porque si la infección nos pilla con menos grasa en el cuerpo tenemos menos riesgo de que se agrave. La gente con obesidad tiene menos capacidad ventilatoria y se favorecen los problemas inflamatorios. Y luego, probablemente, aunque no está demostrado, la grasa puede ser un reservorio del virus, que puede permanecer en ella.