Sandra Cabanas: "O día que falte non sei se terei que ir a un psicólogo"

O agasallo de Reis das fillas de Sandra Cabanas Varela, unha cadela Yorkshire, acabou por converterse nun máis da familia. Chámase Laika, como a que pisou a Lúa, e comparte piso con esta mindoniense, amante declarada dos animais: "Sempre fun de animais, cando mataban as galiñas na casa poñíamoslles na porta tablas e herba coa colmeira, parecíanos que non ían entrar, pasabámolo fatal".

Sandra preferiría que a cadela "fora da protectora, pero daquela tiña medo a ir por se varios cans se achegaban, pois din que o can te elixe a ti". "Ao final comproulla o padriño da miña filla pequena a un home da Coruña que lla vendía se a vacinaba", lembra, "era tan pequena que pensaban que ía morrer". Tamén recorda que cando as súas fillas a pediron "terían sete anos, pero elas fixéronse grandes, agora queren saír e deixáronma na casa". "Xa din que cando falte hai que traer outra, pero dígolles que haberá que deixar pasar un tempo", conta.

Laika xa ten 16 anos e precisa coidados especiais, como sacala de madrugada a ouriñar. É alérxica ás pulgas e inxéctana e tamén ten desgaste nas patas. Ademais Sandra recoñece que "de cea sempre lle cozo algo de pito, paréceme que o penso só non é abondo". Precisamente coa comida, Sandra lembra que de pequena déronlle un óso de lacón "porque dicían que lles axudaban a limpar os dentes, pero fíxoselle unha bola no intestino e tivemos que levala ao veterinario".

Laika ten o pelo da cor do lume, aínda que de nova era moura por riba. "Nunca lle deixei criar por medo a que morrese no parto, os cans de raza son moi delicados, por exemplo, os pastor alemán teñen tendencia a caerse das cadeiras de atrás", comenta.

A mindoniense pensa que os animais poden ser unha terapia para as persoas enfermas ou soas ao ter que estar pendentes deles

Esta mindoniense confesa que aos animais de compañía se lles colle "moito cariño". "O día que me falte non sei se terei que ir a un psicólogo, cando levas tempo tes unhas pautas marcadas e bótalos en falta e penso que para as persoas enfermas ou soas son como unha terapia porque os obriga a estar pendentes deles".

As súas fillas tamén quixeron un coello anano. Chamábase Martiña, chegou a pesar 2,800 quilos e viviu 9 anos, ata hai catro meses. Sandra tamén coida unha gatiña da rúa, Mika, que vai comer todos os días á mesma hora.