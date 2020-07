Un día para no olvidar

El domingo fue el Día de los Abuelos. Un día que nunca se debería olvidar, pero este año mucho menos después de ser los mayores uno de los colectivos más vulnerables y castigados en la pandemia del Covid-19. En A Mariña, las residencias aún no pueden recibir visitas debido al rebrote surgido en la comarca, pero desde la residencia de mayores de Cervo no quisieron dejar pasar esta efeméride y prepararon una jornada muy especial. "Como non podemos compartir este desexado momento cos familiares nesta ocasión invitámolos virtualmente, de forma que enviaron vídeos e cartas para compartilos cos nosos residentes", explicó la directora del centro, Diana Durán.

Las actividades empezaron ya por la mañana con juegos y la entrega de los broches conmemorativos de la jornada. Después llegó el momento de ver los vídeos y leer las cartas enviadas por los familiares y se hizo entrega de un regalo al abuelo y la abuela de honor, cuyos títulos fueron para los residentes de mayor edad, Herminia López Páez y Gabriel Iglesias Lamela. Después degustaron un menú especial y durante la tarde disfrutaron de la música acompañados de forma virtual por el acordeonista Basilio. "Á merenda estiveron invitados todos os residentes pola familia dunha delas a quen lles agradecemos enormemente este detalle", aseguró Durán.

Para no perderse esta celebración, los familiares podrán visualizar los momentos de la festividad a través de las redes sociales de la residencia.

De esta forma, los mayores también pudieron disfrutar de una día diferente después de días sin poder ver a sus familiares por las restricciones que impone el salvaguardarlos del Covid.