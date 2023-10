O día máis triste da costeira en Burela

Esta medianoite cúmprense 50 anos da galerna que fixo naufragar os boniteiros de Burela López Sueiras e Reina Victoria, afundimentos nos que perderon a vida moitos mozos. E cambioulle o mundo a seres queridos en terra. Do primeiro barco non regresou ningún e do segundo desapareceron catro e salváronse 9 dos trece que eran de tripulación.

Os golpes de mar daquela noite levaron pescadores de Burela, Cervo, Xove, Foz e os achegados adoitan reunirse por defuntos para recordalos xuntos. Nunha lancha, achéganse ata a Pedra de Burela nun acto privado para a ofrenda floral. Son ás veces parentes, porque antes se navegaba en familia. A dor e melancolía por esa perda tan abrupta son permanentes.

Sobre todo nas mulleres, fillas, ou viúvas, que prefieren non falar, aínda que pasase medio século. A data merece un recordo nos xornais ou misa especial deste sábado pero elas acórdanse tódolos días. Algunha non soporta levar as flores ao mar e incluso se lle fixo imposible ir ao cemiterio, sabendo que non está alí quen lle falta. Outros, en cambio, quixeron saber todo o que puidesen sobre o sucedido e acudiron a todos cantos testemuños e arquivos lles abriron a porta.

José Sánchez, de tres anos, cos seus pais. EP

Foi o caso de José Sánchez Villares, veciño da recta do Gran Sol, en Espiñeirido (Cervo), que aínda non cumprira os catro anos cando perdeu a seu pai, motorista de 34 anos no López Sueiras. No naufraxio faleceron ademais tres tíos del, dous por parte de pai (un tiña 15 anos) e un irmán da nai, de 17 anos. Na busca deu cunha completa recompilación de documentos da traxedia, coas declaracións de quen ese día estaban pescando bonito ao noroeste de Galicia, nos 46 graos e 12 minutos de latitude Norte e 12 graos Oeste. Lugar e últimos minutos dos seres queridos, moi cedo perdidos.

A xente coñece, máis ou menos polo miúdo, detalles daquel suceso impreso na memoria colectiva do porto. Este ano foron tres pero na costeira de 1973 que estaba a piques de rematar, xa co bonito enfilando ao Gran Sol, había 86 boniteiros só de Burela. Moitos tripulantes e familias souberon do ocorrido polas telefonías e barcos chegados a porto danados polo temporal. A noticia correu axiña pola festa do Pilar en San Román.

Sen embargo, recordos de hoxe e crónicas de entón tenden a situar a traxedia no interior do golfo de Biscaia, ou de Gascuña, como se dicía nos xornais, seguramente influídos polos partes de Francia. Se ben os náufragos do Reina Victoria que conseguiron sobrevivir golpeados durante horas polas ondas nunha balsa foron restacatos polo boniteiro francés Loup des Mers (Lobo dos Mares), non estaban faenando preto da costa gala senón ao noroeste de Galicia, nunha posición máis atlántica que no seno cantábrico. A 200 millas de Burela.

"Estaba calma podre", recorda un mariñeiro doutro barco en posición máis á altura de Vigo, e estivera faenando ese día, Sabían que o López Sueiras, o Nuevo López Sueiras. o Reina Victoria, Brisas del Cantábrico e outros estaban aferrando ben pero decidiron non navegar ata alí, pois lles quedaba lonxe, Por riba, meteuse o vento do suroeste e xa sobre as once da mañá recolleron as caceas, poñéndose de acordo en tratar de escapar do temporal que viña.

Rematando a costeira: os 86 boniteiros de Burela daquel ano, máis outros dos portos cantábricos e franceses, faenaban para rematar a costeira

Enormes rompentes. A galerna do suroeste tamén sorprendeu aos dous Sueiras e outros, que decidiron regresar a Burela, xa con montañas de auga levantadas pola popa. Sobre as doce da noite o López Sueiras chamou por radiotelefonía ao Brisas para avisalo de que un golpe de mar lles barrera a cuberta, arrancando táboas e entrando agua nos ranchos de proa e popa onde descansaba, pero non era capaz de durmir, a tripulación, Pedíalle que se achegase.

De resultas dos testemuños que obtivo o tenente de navío da Armada que instruíu o procedemento sobre o sinistro, "seguidamente el segundo patrón del López Sueiras llama al Brisas del Cantábrico para decirle 'no te muevas, fue más el susto que la avería, el barco no hace agua, voy a cubierta para ayudarles a arranchar; no obstante volveré a llamar para marcar y acercarme a ti'".

O patrón do Brisas supostamente seguiu oíndo a xente do compañeiro pola telefonía, chegando a recoñecer a voz do motorista dicindo que o pesqueiro non se inundaba, e ao segundo patrón pedíndolle ao Brisas sinais luminosos para marcarlo e poder acercarse a el. O Brisas non podería achegarse pois tíñao a barlovento e con aquel temporal era imposible. Tras avisalo outra vez o Sueiras "non te movas", indicou que o chamaría de novo cando localizase o sinal, tomar marcacións co goniómetro e aproximarse.

Terribles minutos do 13. Pero non volveron comunicarse. Todo debeu suceder na primeira media hora do día 13 pois corenta minutos despois de falar entre eles, as chamadas dende o Brisas e tamén do Nuevo López Sueiras (mandado por Fernando López Sueiras, irmán do patrón do López Sueiras) que estaba un pouco máis lonxe, nunca foron respondidas. Tampouco viron bengalas de auxilio. Con ventos do noroeste e mar moi grosa, ambos esperaron na zona ata o amencer pero o López Sueiras non se vía nin contestaba ás chamadas.

Por riba, con aquel mal tempo era imposible que os barcos de madeira de 200 e pico cabalos puidesen navegar ao vento para buscalo. Había que correr o temporal en popa e deron avante -imposible incluso estar alí parados-, para tratar de chegar a Burela, o que lograrían sobre as tres da mañá do día 15. Os informes meteorolóxicos indicaban que aquela zona fora varrida por ondas, chuvascos e ventos de 25 a trinta nós. Un golpe de mar puido destrozar o barco e a toda a súa infortunada tripulación logo dos primeiros danos.

Dous parentes desaparecidos. EP

A galerna nesas últimas horas do día 12 debeu ser fortísima e, de feito, sobre as nove e media da noite os dous Sueiras e o Brisas decidiran amoderar para esperar outro pesqueiro de Espasante, o Playa de Chacharramendi, pois tiña danos e quedara sen goberno. Pero o que desapareceu foi o López Sueiras. Con toda a tripulación:

José Ramón López Sueiras, burelés de 48 anos (o patrón), Emilio Sánchez Gómez, de 23 anos (patrón de costa), de Espiñeirido (Cervo); José Sánchez Gómez, de 34 anos (motorista), de Espiñeirido; Federico Sánchez Gómez, de 15 anos, de Espiñeirido; Manuel Alonso Labaén (31 anos), de Burela; José Villares Mon, de 17 anos, de Cervo; Jaime Fernández Rodríguez, de 39 anos, de Portocelo (Xove); Emilio Fernández Rodríguez, de 44 anos, de Portocelo (Xove); Luciano Martínez Pedre, 31 anos, de Penas Agudas (Xove); Juan González Pedre, 17 anos, de Penas Agudas (Xove), e Xesús Fiallega López, de 21 anos e veciño de Fazouro (Foz). Como se ve polos apelidos, moitos eran parentes. A familia de Cervo quedou esnaquizada polo naufraxio, como tamén a dos propios armadores.

Ocorrera que esa marea o López Sueiras o mandaba José Ramón pero o patrón habitual era seu irmán Manuel, que quedara en terra para tramitar uns papeis do novo barco de ferro que estaban contruíndo en Bilbao, outro Sueiras. O destino, comentaba a veciñanza. Como tamén o de rapaciños tan novos que optaron por ir ao bonito porque nun verán ganaban moitísimo máis que cun xornal de aprendiz en terra.

Un mar sobre outro: o López Sueiras puido comunicar ao Brisas uns primeiros danos pero minutos máis tarde xa non volveron dar sinal algún

As seguintes horas foron terribles, a angustia facíase eterna. O barco estaba desaparecido e algúns abrigaban esperanzas de que a súa xente puidera usar as balsas salvavidas. Só se sabía certo que o Reina Victoria fora a pique e nel había superviventes. Os familiares concentráronse no peirao de Burela en espera de noticias ou do que puidesen saber outros barcos. Cando se ía confirmando o desastre, a dor foi tremenda, con outros moitos mariñeiros (atentos á telefonía dos barcos) e veciños tratando de axudar e acompañar.

Unha das familias que puido abrazar a un dos seus foi a de Bernardo da Casilla pois o mariñeiro Manuel Casás foi un dos que sobreviviu ao afundimento do Reina Victoria. Tiña 25 anos e logo deixou o mar polo oficio en terra como cristaleiro xunto cun irmán pero dende o primeiro momento estivo disposto a contar o vivido. Recibiu aínda na cama, logo de regresar por terra dende Francia, ao xornalista José Alonso Sánchez: "Sentimos un golpazo moi grande e foi cando se iniciou a traxedia".

O trastazo doblara o equipo, rompendo cristais da ponte, arrancara a tapa do viveiro e as táboas da neveira. Aínda hoxe, confesa que "acordo aquelo tódolos días e me costa falar disto...", pero coa mesma xenerosidade de ánimo que tivo entón, explica:

Colleu o barco de través. "Unha gran onda colleu o barco atravesado, levantouno e caeu sobre o costado de estribor, desmantelándoo todo; non era mal barco pero fronte ao mar parecía unha pluma". Subiron todos á cuberta e o destrozo sucedeu o peor. O barco estaba perdido, había que salvarse, achicaron e incluso lle prenderon lume á ponte por se alguén os vía para socorrelos, o que resultaba case imposible con aquelas rompentes de auga.

Manuel di que o golpe de mar foi sobre as doce da noite, minutos antes do que rematou ao López Sueiras, nun mar enriba doutro. Aínda así, o Reina Victoria aguantaría a flote ata as seis da mañá. A balsa grande de doce prazas perdérase -apareceu tempo despois na costa de Santander- e os 13 tripulantes tiveron que acomodarse na pequena de seis prazas.

Sobrevivir na balsa: o Reina Victoria tamén foi desarborado na noite e mantivérono unhas horas a flote. Logo o mar envorcou dúas veces a balsa

Era de noite e Manuel di que viron pasar a poucos metros un boniteiro francés: "Ninguén contaba que aparecese un barco e aquel pasou mesmo a carón de nosoutros pero non nos viu; chovía, ventaba moitísimo e o que ía na ponte nin se enterou, bastante tiña...".

Outro golpe de mar envorcou a balsa, dobrándoa polo medio e caendo todos ao mar. Alí faleceron os dous irmáns, patrón e patrón de costa do barco, fillos do armador, Ernesto. Joaquín 'Quino' Rey Fra perdía a vida con 25 anos. Ernesto Rey Fra, con 27. En Burela acórdanos como bos nadadores pero, como recoñece Manuel, "naquel mar de pouco ou nada vale". Tamén falecía, ao non poder regresar á balsa, Enrique Salgueiro García, de 38 años e veciño de Xove.

Golpes de mar e de mala sorte: "Fomos meternos ao medio do furacán"

Manuel Casás recorda momentos na balsa logo de desmantelar a galerna o Reina Victoria. Di que lles faltaron medios para decidir ben

Aquel terrible día 12 de outubro de 1973 había guerra en Oriente Medio, coma hoxe en Gaza. Egipto e Siria lideraban a coalición árabe que por sorpresa atacou Israel no deserto do Sinaí e nos altos do Golán. O exipcios cruzaran o Canal de Suez e librábase a guerra do Yom Kipur que ganarían os xudeus pero nas portadas e crónicas de sucesos dos xornais tamén aparecía a galerna que afundiu os barcos de Burela.

Manuel Casás. AEP

Nesa xornada que obrigou á frota a poñerse á capa no Atlántico había moitos máis barcos e a maioría conseguiron superala, segundo declarou o patrón do Marqués Jove, pesqueiro asturiano que mandaba un patrón de Cudillero. Unírase ao grupo na dos Sueiras, Brisas e Chacharramendi para buscar o bonito e despois tamén se achegaron a pescar alí outros bureleses como o Olímpico, Puerto de Burela, Niño Jesús ou o Reina Victoria. Dende o Marqués Jove si chegaron a ver tres bengalas de socorro que pensaron eran do Reina Victoria, ao que tampouco puideron axudar pois o asturiano tiña "las máquinas paradas a consecuencia de la mucha agua que había entrado a bordo y que estábamos pasándolo también muy mal en la lucha con el temporal", segundo declarou o patrón, sinalando que a galerna foi fortísima entre as oito da tarde do día 12 e as oito da mañá do 13.

Espantar o medo. Nesas horas, na balsa do Reina Victoria o perigo era grande. Un supervivente, Francisco Pedreira Trelles (43 anos, Cangas de Foz), contaba que se animaban uns aos outros "para espantar o medo".

Un novo golpe de mar volveu dar volta á balsa e desta vez a mala sorte deu con Dionisio Leal, de 35 anos e veciño de Cordido (Foz). "Levaba o chaleco salvavidas posto, vímolo durante bastante tempo e foi o último que morreu; non se podía facer nada, a balsa e el mesmo devalaban moito. Se chega a suceder media hora máis tarde se houbera salvado", explica Manuel Casás.

Foi cando, xa de día e quentando o sol, apareceu embragado e correndo o mar o Loup des Mers, que puido achegarse e rescatalos. As fotos de moitos barcos teñen un lugar no fogar do xubilado burelés A Moncloa, pero este francés está exposto en grande e aínda, pasando os anos, visitaría Burela con boa parte daquela tripulación. E con grande emoción.

Oito dos superviventes. CEDIDA

Nove dos 13 homes do Reina Victoria, que levaba apenas uns días de marea —o López Sueiras, en cambio, remataba a súa—, conseguiron salvarse. O caso do mariñeiro máis vello da súa xente tamén é moi recordado. Din que José Vázquez Otero, de 53 anos e de San Cibrao, non sabía nadar e nunha das veces que envorcou a balsa, ao ir de novo poñela dereita os compañeiros atopárono fortemente agarrado no interior. "Non fixo nada para salvarse —di Manuel Casás—, nen sequera cando saltamos para o barco francés, pero safou".

Este náufrago recoñece que "cando vin o Loup de Mers foi o momento que máis medo pasei, se cadra porque ves a salvación ao alcance da man e pode saír algo mal". Viviu para contalo, na súa familia de mariñeiros xa houbera antergos mortos no mar. Foi duro e incluso o será para as familias que este sábado ás sete se van reunir nunha misa en Burela, ás sete da tarde, na igresa parroquial. para honrar e recordar os falecidos.

Foto do Reina Victoria na Moncloa. EP

Manuel conclúe convencido que a falta de medios e partes de entón foron determinantes na catástrofe. Porque, aparte de que os barcos de madeira non aguantaran as rompentes como agora os de ferro pechados, non había información para decidir como hai agora. "Tiñas un barómetro na ponte que marcaba baixón repentino de presións e arrancamos pero fomos meternos ao ollo do furacán; se tirásemos para Irlanda ao Gran Sol ou máis cara ao Atlántico, nos houbésemos salvado daquilo", asegura.

Unha familia rota: nado no Gran Sol, morto en Gran Sol