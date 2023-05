Un día para lembrar a Don Paco na súa vila natal

Este mércores Lourenzá está de noraboa, pois todas as miradas de Galicia viran cara á vila mariñana que acolle os actos de celebración do Día das Letras Galegas adicadas a Francisco Fernández del Riego, natural da vila, cuxos veciños volcaranse nesta sentida homenaxe ao seu admirado Don Paco, Fillo Predilecto dunha localidade que hoxe se rinde aos seus pés.

O pobo laurentino xa leva moito tempo implicado co seu veciño máis ilustre, un "referente do galeguismo e traballador incansable en favor da lingua e a cultura da patria galega", segundo a alcaldesa de Lourenzá, Rocío López.

Unha rexedora que hoxe tamén exercerá de anfitriona e que leva tempo volcada coas actividades previstas, promovidas dende la Mesa Coordinadora Don Paco, da que é presidenta. Tamén forman parte Manuel Román Ramos e Xosé López González, biógrafos de Fernández del Riego; Manuel Arango Ron, concejal de Cultura; Francisco Javier Rodríguez Barrera, do PP; María Áurea Vázquez Abal, representante do BNG; María José López Noceda, técnica de cultura e Isabel Villalba Seivane e Xosé Luís Fernández Rivera, da Asociación Patrimonio Laurentino.

Para todos tamén chegou o día grande, que anunciará dende ás dez de mañá a banda de música de Lourenzá, que fará un pasarrúas polas principais arterias da localidade natal de Del Riego. Unha hora despois está previsto un acto institucional da Xunta coa participación musical de Luar na Lubre.

Ás doce e media, no multiusos Ponte de Cuñas, dará comezo o pleno da Real Academia Galega (RAG), que o público poderá presenciar ata completar aforo e que tamén pode seguirse en directo en academia.gal. Na sesión intervendrán os académicos Xesús Alonso Montero, Francisco Díaz-Fierros e Margarita Ledo Andión, quenes abordarán nos seus discursos distintos aspectos sobre a figura e a obra do homenaxeado. A música correrá a cargo do cuarteto Souto Xímaro, de Lourenzá e do coro mindoniense Mestre Pacheco.

Un xantar popular, nunha carpa no Campo do Mosteiro, dará paso ás seis da tarde á actuación da formación local Osorio Gutiérrez para, unha hora despois, poder disfrutar da actuación do grupo Treixadura.

Promotor

A RAG, que preside Víctor F. Freixanes, acordou adicar o Día das Letras Galegas a Francisco Fernández del Riego cadrando cos cento dez anos do seu nacemento e o sesenta aniversario desta conmemoración, unha idea impulsada polo propio Don Paco ao pouco de ser nomeado académico de número, en 1963.

Un escritor que xa tivo varios recoñecementos ao longo deste ano e ao que se adica á exposición Cos ollos do seu espírito que pode verse no concello laurentino e que mostra a súa traxectoria vital e profesional.

Unha vida que se tenta tamén achegar a toda a cidadanía a través da revista Vivo na vila de Francisco Fernández del Riego. Unha vila moi orgullosa tamén dos seus nenos, que traballaron para promocionar a figura do autor homenaxeado e polo que o Ceip Juan Rey recibeu o premio do Concurso Exposición Letras Galegas polo seus traballo Desde a fiestra de Don Paco.