El Resurrection Fest vivió este viernes su noche de baladones con el concierto de Scorpions que arrastró hasta Celeiro a una legión de seguidores que tienen grabadas a fuego noches de cubatas y el Still loving you en los pubs o discotecas.

Scorpions apretaron el recinto, la meca del metal nacional en el que se ha convertido Viveiro y que ya el jueves tuvo en Ghost una gran puesta en escena, con el público coreando alabanzas sobre el diablo.

La organización del Resu no ha querido dejar de lado aquella gente del hard rock incipiente y recargó con Kiss —serán este sábado los protagonistas— y Scorpions el cartel de un festival que, normalmente, es de los más jóvenes y duros metaleros. Clásicos del amor romántico, ¿cómo no iban a traer a Celeiro a un grupo con 600 millones de visualizaciones en YouTube en una sola canción? Baladas como Still loving you o la mítica Wind of Change están en la banda sonora de la vida, seas o no heavy.

Tocaron Send me an Ángel, el público disfrutó de los rifs y guitarrazos de Rudolf Shenker que desde los 17 años, y 50 años después de fundarlo, agita las cuerdas de la Gibson en este grupo alemán.

La banda aprovechó el concierto para homenajear a Motörhead y al fallecido Lemmy, quien pisó el escenario mariñano en 2015.

En los corrillos de Lavandeiras había opiniones del Resu más duro y metalero, y quien cree que, si no los has visto todavía, es buena ocasión para disfrutar a Scorpions, Kiss y otros de su época que abrieron caminos en esta música.

Claro que el Resu ha sido precavido, apostando horas antes por un valor seguro en mayorías y reconocimientos. Megadeth tocaran ya en el 2014 como grandes estrellas y regresaron ahora con una variación de horario en los últimos momentos para calentar la tarde nublada, algo bochornosa. Dave Mustaine, el guitarrista y cantante californiano, ex de Metallica, escoltado por el brasileiro Kiko Loureiro, no defraudó.

La riada de público que congregaron demostró la evolución del propio festival: la gente entra y sale en manada para grandes conciertos puntuales, como estos de Megadeth, Scorpions y, los que son devotos, Leprous. Después se van a su aposento veraniego en Viveiro. Hacen su vida.