El Día do Xubilado de Burela será el 23 de abril

El Día do Xubilado de Burela se celebrará el próximo 23 de abril, según adelantó este viernes la concejala de Servizos Sociais, Carmela López. "O Día do Xubilado é unha xornada que potencia as relacións persoais entre as persoas maiores do noso concello, por iso a importancia desta celebración, que cumpre a XXII edición", aseguró la concejala. "Dende o goberno local agardamos que sexa un día especial no que compartan momentos de diversión e entretemento", añadió.

La comida, seguida de baile, será a partir de las dos de la tarde en el pabellón de los institutos. Previamente, a las doce y media, habrá una recepción en el consistorio, desde donde se pondrán autobuses para subir al pabellón para aquellas personas que lo necesiten.

Para participar hay que estar empadronado en Burela y tener cumplidos los 65 años o los 60 si se es pensionista. Se podrá asistir acompañado del cónyuge.

Las inscripciones estarán abiertas desde el próximo lunes, día 3, hasta el día 12 en la planta baja del consistorio.