Un Día do Libro moi diverso en Viveiro

O Concello de Viveiro amplía a súa programación polo Día do Libro con agasallos, teatro ou a iniciativa #verdeLendo, actividades para todos os públicos que se estenderán dende este venres ata fin de mes. Inclúen tamén, o domingo, a presentación do poemario Amor de nai de Mari Luz Balsa Rábade, a secretaria municipal, que nesta ocasión amosa a súa faceta literaria nun traballo no que expresa a dor polo falecemento da súa nai.

Para comezar, este venres e sábado os usuarios da biblioteca recibirán un "agasallo doce" ao retirar un libro e ademais todos os que acudan ás instalacións a retirar un exemplar dende o 23 ata o 30 poderán participar no sorteo dun lote de libros.

O Concello inclúe na programación, este sábado, a obra de teatro xestual Lázaro de Tormes da compañía Pedras de Cartón, ás seis da tarde no Pastor Díaz e dirixida a nenos a partir de cinco anos, mentres que o domingo será a presentación do poemario, ás doce do mediodía na sala multiusos do consistorio.

Doutra banda o Concello invita á cidadanía a compartir nas redes sociais -celebrando tamén o Día da Terra- un pequeno vídeo cunha lectura nun lugar da contorna de Viveiro, publicación que debe incluír o cancelo #verdeLendo e a mención @concellodeviveiro.

Tanto a concelleira de cultura, Lara Fernández Fernández-Noriega, como a alcaldesa, María Loureiro García, animan a participar nestas actividades -nas que se cumprirá a normativa covid- e a gozar da lectura na biblioteca municipal.

O mural de Rosalía de Van Kraft

Na biblioteca municipal viveiresa xa se pode ver o mural de Rosalía que pintou o artista Van Kraft (na imaxe, coa concelleira de cultura, Lara Fernández), unha iniciativa da Vicepresidencia da Deputación para honrar á autora. "É un orgullo poder divulgar a figura de Rosalía nun lugar tan emblemático como é a entrada da nosa biblioteca", sinalou a edila. A alcaldesa, María Loureiro, engadiu que "este tipo de iniciativas permiten que conectemos a cultura coa mocidade, empregando as súas linguaxes". EP