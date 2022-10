Un día completito para Adrián Ben

Que una carrera lleve tu nombre ya es un motivo de orgullo considerable, pero ser nombrado Hijo Predilecto de una ciudad con solo 24 años es algo que ya está al alcance de unos pocos elegidos. Sin duda, Adrián Ben (4 de agosto de 1998) lo es, y como tal disfrutará de un día plagado de emociones con el nombramiento de Hijo Predilecto de Viveiro y con el homenaje que durante los últimos años se le viene ya brindando con la carrera #TodosconAdri, que alcanza ya su sexta edición y que además forma parte del circuito Tour Mariña, que promueven la firma Championchip y El Progreso.

La jornada del sábado arrancará a todo trapo para el atleta vivariense, que será el protagonista de un acto en el que será nombrado Hijo Predilecto, a partir de las 12.00 horas, en el teatro Pastor Díaz. Allí disfrutará del cariño de todos los asistentes, que podrán asistir de forma gratuita.

La decisión respecto al nombramiento de Ben fue aprobada por unanimidad en la corporación municipal en agosto de 2021 y pone en valor la figura de un deportista de talla internacional, con unos resultados jamás vistos en un atleta español en los 800 metros lisos, que incluyen un quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 o una sexta posición en el campeonato del Mundo de Doha, en 2019.

Para min supón un orgullo moi grande que os veciños da miña cidade me dean un honor tan considerable

Además de elogiar la calidad deportiva y los éxitos alcanzados por Adrián Ben, la alcaldesa vivariense, María Loureiro, destacó los valores humanos del mariñano. "Estamos moi orgullosos de Adrián, que sempre lembra as súas orixes. Tamén da súa forma de ser e dos valores que transmite. É un rapaz humilde e traballador que leva o nome do noso municipio por todo o mundo", señaló.

El protagonista de la jornada también mostró su satisfacción por ver su trabajo reconocido y especialmente porque lo hagan en su tierra. "Para min é un orgullo total que os meus veciños me dean o honor de ser Fillo Predilecto", aseguró, dejando bien claro que esta distinción supone una gran alegría. "Ser o Fillo Predilecto do mellor sitio do mundo é mellor que calquera medalla que se poida ganar", manifestó.

También Adrián Ben será protagonista por la tarde, ya que estará presente en la salida de la carrera que lleva su nombre #TodosconAdri y que recuerda al lema que se utilizó para apoyar al deportista en los grandes momentos de los Juegos Olímpicos de Tokio o el Mundial de Doha. Tanto la salida como la meta estará situada en la Praza Maior.

Ser Fillo Predilecto do mellor sitio de mundo é algo que está por enriba de calquera medalla que se gane

La prueba arrancará a las 17.00 horas con las pruebas de menores, que incluyen pitufos, sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16. Estas carreras discurrirán por la Travesía da Mariña, en el centro de la ciudad del Landro, con recorridos de ida y vuelta y diferentes distancias en función de la edad de los participantes.

La prueba absoluta, que podría tener alguna sorpresa guardada, arrancará en torno a las 17.50 horas, desde la puerta de Carlos V para completar un recorrido de cinco kilómetros.

La entrega de premios a los mejores, con la presencia de Adrián Ben, pondrá el brillante colofón al día más completito para el atleta de Viveiro.