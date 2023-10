"É un día para compartir mesa e fermosos recordos"

Como unha "xornada de reunión, de xuntanza e de recoñecemento a toda unha vida de traballo" está concebida a Festa da Terceira Idade de Xove, que onte celebrou a súa vixésimo novena edición, con unha comida de confraternidade como acto principal, na que participaron 300 persoas, entre os maiores de 60 anos é a súas parellas.

Festa da Terceira Idade de Xove. JM PALEO

Unha cita que o rexedor, Demetrio Salguiero, non dubida en calificar como "dos actos máis emotivos de todos os que se fan no ano no noso concello" e o define como "unha homenaxe aos nosos maiores por toda unha vida de traballo", recalca.

Festa da Terceira Idade de Xove. JM PALEO

A comida tivo lugar no restaurante Louzao de Area, en Viveiro, pero o Concello de Xove puxo autobuses gratuítos a disposición de tódolos participantes, tanto para ida como para o retorno, co fin de todos poideran acudir.

Festa da Terceira Idade de Xove. JM PALEO

A xornada comenzou ás doce e media cunha misa na igrexa parroquial de Xove, co acompañamento dun trío de cordas da escola municipal de música. E, trala comida, houbo un baile e premios para o home e a muller de máis idade,que foron Eulogio Bermúdez Abad, de 95 años y Magina Paleo Riveira, de 93.

Festa da Terceira Idade de Xove. JM PALEO

Actividades que buscan "ser un un momento de reencontro para moitos, porque Xove ten unha poboación diseminada por oito parroquias e hai xente que coincideu na súa xuventude ou na época laboral, pero coa xubilación quédase no entorno da súa vivenda e só coincide con outra xente en momentos puntuais. Este é, pois, un día para compartir mesa e fermosos recordos", sinala o mandatario.

Festa da Terceira Idade de Xove. JM PALEO

"É unha xuntanza que ten un fin social moi importante", engade Demetrio Salgueiro, consciente de que é un momento importante para que a xente se relacione. Unha misión que teñen outras das actividades que se desenvolven ao longo do ano no municipio, tanto de carácter social, como cultural e deportivo. "Os nosos maiores participan en ximnasia de mantemento e tamén son moi activos no campionato de bolo celta que se fai todas as semanas, pero tamén na escola de maiores e nas culturais, porque o que buscamos en todas as programacións é contar con propostas para todos os públicos".