En A Devesa se vive cantando

Conchita Rodríguez de Trío llegó a la parroquia ribadense de A Devesa procedente de Asturias porque se hicieron una casa en la zona de Os Xuncos. A ella la música le viene de serie, la tiene de siempre en casa. Una Navidad que fue a misa en A Devesa comprobó que faltaba en la liturgia cierta alegría que sí detectaba, por ejemplo, en Candás. Y allí mismo le propuso al párroco, don José, cantar unos villancicos. "Fue algo improvisado. Mis hijas que son músicas, mi yerno y yo. En Reyes repetimos ya con algo más preparado y al salir de misa una señora me contó que antes había existido un coro en A Devesa que se deshizo y que podíamos recuperarlo. Dije allí mismo que sí y en ese momento ya había cinco o seis personas para poder empezar. Luego se sumó gente, otra no la pudimos coger porque no todo el mundo vale, pero el caso es que juntamos diez o doce personas y desde entonces ya solo paramos en la pandemia cuando fue por obligación, porque no faltamos ni un domingo a misa".

Agradece mucho el trabajo de don José, el cura, "porque se lo curra muchísimo. Da unas misas que no son nada monótonas y muy bien preparadas. Si a eso le añades la música, pues queda un poquito mejor, pero la iniciativa la lleva él, claro".

Conchita destaca que ahora que llevan un tiempo funcionando comprobó que "nos llevamos estupendamente. Fuimos aprendiendo y vamos perfeccionando lo que hacemos. Hasta nos atrevemos con alguna polifonía. Pequeña, pero algo hacemos", explica orgullosa de cómo funciona su entusiasta grupo.

Además añade que esa mejoría no es algo que perciba ella sola. "En verano viene mucha gente", relata, y por ejemplo me encontré a una señora de Madrid que vive en Ribadeo pero viene aquí a misa y me cuenta que se marcha feliz, porque le encanta. La verdad es que eso te reconforta, y hay veces en que hasta nos aplauden. Eso pasa porque siempre cerramos con un canto a la Virgen, que son como más alegres, y en la iglesia suenan fenomenal. Incluso a veces el propio cura también se emociona y entonces la gente se viene más arriba. Luego le decimos que no lo haga porque al final lo importante es la misa».

Otra muestra de su entusiasmo es el cambio de letra que le hicieron a una habanera, La golondrina, que sustituyeron por El espíritu divino "y al cura no le gusta nada porque él también cantó, se la sabía y le viene a la cabeza la letra de antes, pero ya le dije que se tiene que olvidar. Yo ya ni me acuerdo, a mí siempre me viene la que le hicimos y a la gente le encanta", explica Rodríguez de Trío, que también se ocupó de ir consiguiendo instrumentos para el coro, incluso un valioso órgano de segunda mano gracias a un contacto, aunque ya obtuvieron más. "No somos nada del otro mundo, pero creo que lo hacemos bien y estamos encantados" , dice la directora, y sus oyentes lo están todavía más.