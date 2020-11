"Faltáballe bastante a respiración e puxémoslle o osixeno que temos no barco, porque aínda faltaban case oito horas para chegar ao porto e tiñamos medo. Viña esgotado e con dor no peito ata que onte —por el miércoles— lle deu unha crise que se afogaba, e así foi recuperando", relata Moisés Alonso Míguez, el patrón del pincheiro Siempre Antares, con base en Celeiro.

El afectado es un vecino de Avilés, de 56 años, quien fue evacuado a las nueve de la noche del miércoles por el helicóptero Helimer 402 al aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, desde donde lo trasladaron en ambulancia al Chuac, en cuya Uci estaba este jueves en estado de máxima gravedad. El patrón del buque explicó que sufrieron un virus, "unha especie de resfriado, empezou él o pasado día 4 e logo pasou pola maioría. Como estamos en época diso non pensamos no covid, ata que lle faltou o aire, xa que era un síntoma máis grave. Eu tomei paracetamol e estou ben, aínda que o venres estiven como se me pegaran unha malleira, non podía comigo. Ninguén ten febre nin él tivo tampouco, pero púxose nervioso e eu tamén, aquí non somos médicos", comenta.

Cuando arribaron a puerto, a las cuatro de la mañana del jueves, el personal de la lonja estaba organizado y no les permitió bajar ni tocar el pescado. "Descargaron eles, aínda non pisamos o muelle, pero temos ganas porque vimos de 15 días no mar e queremos ir para a casa, pero hai que ter responsabilidade, non é chegar e non dicir nada", asegura.

La tripulación se disponía a pasar este jueves la noche a bordo después de que al mediodía se acercase al muelle comercial, donde está atracado el barco, personal sanitario del Hospital da Mariña, en Burela, para realizarles las pruebas diagnósticas PCR. De ser una marea normal volverían a hacerse a la mar este mismo jueves, pero "o primeiro é a saúde e haberá que esperar en terra ata que se poida volver a saír", señala.

CONFINAMIENTO. Facultativos de Sanidade en Lugo contactaron con ellos por la tarde para saber si disponían de un piso o habitación donde poder pasar diez días de cuarentena en caso de que resultasen positivos los test. "A quen non teña, haberá que buscarllo, porque os que teñen familia non poden ir xunto dela para non contaxiala", indicaba Moisés, quien añadía que les dijeron que en el barco solo podían permanecer dos o tres tripulantes al considerarse que podía haber mucha carga viral a bordo. Al confirmarse el positivo del evacuado deberán permanecer diez días en cuarentena.

El segundo mando del barco es de A Coruña, por lo que tendrá que trasladarlo el propio patrón, puesto que les comentaron que no pueden ir en taxi ni en transporte público. Por ello, solicitó un salvoconducto para justificar el desplazamiento.

La tripulación está formada por otras 14 personas, entre los gallegos que residen en los municipios de Viveiro, Cariño y A Coruña, y los indonesios, con domicilio en el concello vivariense también, según precisa.