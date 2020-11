"Detrás da cinta tamén hai unha ilusión filantrópica de axuda ao menor"

O cómic Subnormal. Una historia de acoso escolar, publicado por Panini e no que Fernando Llor e Miguel Porto relatan o bullying que sufriu co exxogador de baloncesto Iñaki Zubizarreta cando tiña 11 anos, vaise converter en película. A longametraxe non se empezará a rodar ata o 2022 pero xa se están dando os primeiros pasos para a súa consecución e nela terá moito que ver a productora galega EP Audiovisual, da que o burelao Martín Vázquez Baño é productor executivo.

Despois de varias curtas, Ep Audiovisual dá o salto á longametraxe.

Si, xa temos un percorrido dende hai anos pero con proxectos máis pequenos. Agora pasámonos á longamentraxe con este proxecto inspirado no cómic ‘Subnormal. Una historia de acoso escolar’, na que levamos traballando xa dende setembro de 2019, aínda que a rodaxe non empezará ata 2022.

Como nace este proxecto?

O punto de partida é un café cun antigo compañeiro de cando cursei Imaxe e Son en Vigo, Fernando Llor, que é o guionista do cómic. Levabamos tempo sen falar e quedamos para tomar un café no que me invitou a ler o guion e me falou do proxecto e encantoume. Despois desa primeira toma de contacto reunímonos tamén con Miguel Porto, o debuxante, e con Iñaki Zubizarreta e unha vez todos dacordo negociamos a compra dos dereitos que son de Ep Audiovisual.

A cinta será unha coprodución galego-vasca.

Si. Platexámoslle o proxecto ao productor executivo de Basque Films, Carlos Suárez, xa cunha primeira versión do guión adaptado ao cine e tamén se sensibilizou moito co tema. Para nós é maravilloso poder colaborar con Basque Films. Tamén o director xefe de edición de Panini está ao tanto do proxecto e vaino apoiar ao 100% a nivel mediático, o cal nos parece moi importante.

Como de avanzado levan o proxecto ata o momento?

Xa levamos detrás un traballo de meses, pero aínda non temos o director porque estamos negociando con diferentes televisións e plataformas para ver cal sería o seu nivel de implicación e en base a iso poder ir tomando xa decisións.

Barallan algún nome?

Si, algún si, igual que para o actor principal, pero aínda é cedo para dicir algo neste senso.

O cómic trata a dureza do bullying que sufriu Zubizarreta na escola, como abordará a película un tema tan sensible?

Non nos queremos quedar só na parte máis superficial senón que trataremos de afondar no aspecto psicolóxico da personaxe e de todo este mundo. Queremos converter o bullying, por decilo dalgún xeito, nunha especie de moda para intentar concienciar sobre a existencia destas situacións ás que moitas veces se lles resta importancia e intentar poñerlles solución.

Darlle relevancia a este tema.

Si, darlle visibilidade. Detrás da película tamén hai unha ilusión filantrópica de axudar aos menores nun tema tan sensible. Evidentemente detrás dunha rodaxe hai un negocio, que non se pode negar, pero queremos ir máis aló e poñer o noso gran de area na loita contra esta situación que se está dando na sociedade.