El deterioro de la rampa del puente de A Misericordia sigue agravándose

El paso del tiempo junto a la influencia de las mareas socavaron el interior y el fondo de la rampa del puente de A Misericordia en Viveiro. Está situada a la altura de la Cruz Roja, justo al inicio de la Avenida Martín Ledesma. La situación del acceso se está agravando a medida que pasan las semanas sin que por el momento haya una solución para atajar su deterioro. El Concello ha sido por ahora la única administración que ha actuado en la zona, colocando unas vallas y cintas para impedir el paso, dado que cada vez los desperfectos son mayores, y además llaman la atención de vecinos y visitantes. También supone un peligro utilizar ese acceso para llegar al área intermareal, algo que hacen aficionados a la caña e incluso pescadores deportivos que amarran pequeñas embarcaciones y botes en las inmediaciones.

La entidad local sigue de cerca la evolución del deterioro. "Los técnicos municipales están realizando un seguimiento, llevan a cabo un control periódico, pero queremos una reunión cuanto antes para conocer las posibilidades de actuación en la zona", explica la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, quien indicó ayer que la rampa no es de propiedad municipal, razón por la que el Concello no puede actuar, pero además señala que Costas asegura que no le corresponde y Portos se pronuncia en idéntico sentido. Así las cosas, el Ayuntamiento busca una solución, para lo que ya solicitó una reunión a tres bandas a fin de llegar a un acuerdo.

Desde el Concello se cree que el problema que causa el deterioro de la rampa es interno, pero "no podemos hacer una propuesta de gasto sin ser titulares, por eso queremos ver si podemos poner todos de nuestra parte. Pasa como con la variante, si actuamos o hacemos algún gasto no se puede pagar porque no es de nuestra propiedad".

Permiso

Por ese motivo, Loureiro añade que "también remitimos un escrito a la Axencia Galega de Infraestuturas (Axi), porque está al lado la carretera autonómica LU-862 para que otorgue la autorización cuando se pueda actuar en la zona".

La regidora reitera que saben que no es suya, "pero el deterioro va a más. Hay que hacer una obra importante, también pasó con el paseo marítimo de fachada, que al final tuvo que repararlo el Concello con una subvención de la Diputación".