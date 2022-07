"Quedei impactada de que puidese pasar isto en Viveiro. Pareceume unha matanza"

La exhibición de una motosierra en una pelea nocturna causó un verdadero impacto este domingo en Viveiro, donde la Policía Nacional detuvo a seis personas a raíz de estos hechos que sucedieron en la avenida Vilalba de Cantarrana hacia las tres de la madrugada y que terminaron con dos de los implicados con lesiones en principio de carácter leve.

Un vídeo grabado desde un edificio próximo muestra parte del brutal episodio. En ese fragmento aparece un hombre que persigue a patadas a otro alrededor de coches estacionados, seguido de un tercero que tiene encendida una motosierra y la hace sonar. Mientras esto sucede en la calle están postrados otros dos jóvenes -hombre y mujer- y se oyen los gritos de otra chica llamando por teléfono a la Policía: "¡Me quieren matar a mi marido!", se escucha en la grabación.

En la reyerta están implicados, por un lado, tres hombres y una mujer de origen rumano, y por otro, una pareja formada por un chico de ascendencia colombiana y una chica portuguesa. De entre 30 y 35 años, los seis fueron detenidos -cinco en la madrugada y el sexto el domingo- por un delito de riña tumultuaria con el empleo de objetos contundentes peligrosos. Las dos mujeres quedaron en libertad y los hombres pasarán a disposición judicial cuando terminen las diligencias, previsiblemente este lunes.

Además de la Policía Nacional, acudieron al punto la Policía Local, la Guardia Civil y el 061, cuyos sanitarios atendieron a dos heridos y los trasladaron al hospital en ambulancias asistenciales. Se trata del colombiano que era perseguido con la motosierra, con heridas en antebrazo y dedos y contusión en la cabeza, y uno de los otros, con una herida incisocontusa en el cuero cabelludo. Tras ser atendidos en el centro hospitalario, fueron conducidos a los calabozos de la comisaría vivariense.

Fuentes cercanas a la pareja dicen que su detención es "una injusticia" pues aseguran que se defendieron de la agresión y que no conocían a los demás. Relatan que estaban "tranquilos" en la calle junto a su coche cuando "vinieron a pegarle puñetazos" al chico, que supuestamente en un primer momento les dijo que no quería problemas pero al ver que iban a pegarle a su mujer, "apartó a uno de ellos y cayó al suelo". Según este relato, dos de los súbditos rumanos empezaron a agredirlo y en un primer momento esgrimían "una varilla negra" para después ir a su coche, que también tenían por la zona, a buscar la motosierra que sembró el pánico y que después intervendría la Policía Nacional. Las dos chicas se habrían empujado.

La versión de la otra parte se desconoce.

TESTIGOS. Una joven pasaba casualmente por la calle cuando acababa de terminar la pelea y se encontró al chico perseguido con la motosierra y a su mujer. "Vin coches, ambulancias e escoitaba unha rapaza gritar", dice. Se acercó a ella y estaba muy nerviosa, pues estaba convencida de "que cortaran á parella cunha motoserra. El estaba alí tirado no chan, cun corte na man e varios picos, como da cadea", relata.

"Foi unha loucura, cando o vin alí tirado na beirarrúa contra a parte do campo de fútbol, sen camiseta, todo cheo de sangue... quedei impactada de que puidese pasar isto en Viveiro. Pareceume unha matanza", comenta esta persona.

Los hechos sucedieron en las inmediaciones del pub Flanagan's. El encargado explica que estaba en el interior del local cuando el portero lo avisó de que había una pelea en la calle. "Cuando me asomo veo a un tipo tirado en el suelo y otros dos montándose con una motosierra en un coche y pirándose marcha atrás", relata. Al advertir el peligro, decidió bajar al verja del negocio hasta que llegase la Policía. "Imagínate que se mete ese tío en el local", apunta y añade que al parecer uno de los implicados sí había estado dentro antes.

"Dentro no pasó absolutamente nada. Yo no tolero ninguna tontería de estas" asegura el encargado, que reconoce el "shock" por lo sucedido y cuando volvió a salir fuera una vez llegaron las autoridades vio esparcidos por la suelo "un reloj, un cable de batería y una botella de alcohol, que habrían ido a buscar al coche, porque del local no sale ni vaso ni botella", incide.

RESTOS. En la acera de la avenida de Vilalba, del lado del campo de fútbol de Cantarrana, quedaban el domingo restos de sangre de la pelea, también en el muro de cierre del campo y en un vehículo que permanecía allí estacionado.

Incluso fueron muchos los curiosos que se acercaron a la zona a ver y grabar el rastro de esta pelea sin precedentes por el empleo de la motosierra, aunque sin consecuencias graves.