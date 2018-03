Detenidos cuatro hermanos por un presunto delito de fraude a su sobrino en Viveiro

La Policía Nacional detuvo a cuatro hermanos por un delito de fraude tras investigar los hechos denunciados en septiembre del pasado año por la exmujer de otro hermano de ellos, vecino de Viveiro, que falleció de repente y sin testar. En el momento de su muerte, la mujer descubrió que faltaban enseres de la herencia que recaía en su hijo y único heredero.



La denuncia recogía que personas desconocidas habían accedido al piso dejándolo sin muebles, electrodomésticos, enseres y otros efectos, tales como ropa de vestir. La hermana del finado, encargada de cerrar y asegurar el piso, dijo que no tenía esa encomienda y que ignoraba las circunstancias de la desaparición de los enseres.



Las pesquisas confirmaron no solo la sustracción, sino también que los hermanos habían falseado un contrato de donación de varias armas de caza propiedad del fallecido para ponerlas a nombre de uno de sus cuñados.



La Policía Nacional también pudo comprobar que habían efectuado cargos por valor de 5.800 euros en las cuentas del finado, algo que hicieron sin conocimiento del heredero.



Los agentes citaron a los hermanos y pese a que existían abundantes pruebas en su contra, solo uno de ellos reconoció los hechos. De ese manera, se logró la devolución de los enseres que se habían llevado por valor de 15.000 euros. Adujeron en su descargo que lo hicieron porque esa sería la voluntad del finado, dada la mala relación con su ex. Además dijeron que los cargos bancarios fueron para pagar los gastos del entierro.