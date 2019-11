Foz continúa este martes conmocionado, tras el hallazgo el lunes de una mujer de 36 años muerta y la detención de su hijo, un menor de 17, como supuesto responsable. La Guardia Civil encontró el cuerpo en una vivienda de la localidad tras activarse el protocolo de desaparecidos por la denuncia de una amiga de la fallecida.

La mujer que denunció su desaparición temía desde un principio que algo trágico le hubiera pasado a Minaene Franco, natural de Brasil pero de nacionalidad española, al igual que su hijo. De los comentarios de la fallecida ya el viernes, cuando ambas se encontraron, parece entreverse un fuerte malestar o discusión con el hijo. Ambas se veían mucho pues son de origen brasileño y la amiga venía a Foz cada varios meses, desde Francia, donde trabaja.

"Hace cerca de dos años que la conozco, desde que llegó a Foz", contaba este lunes la amiga de Minaene, recordando que la mujer apostó por la villa lucense para una nueva vida, después de haber estado residiendo una temporada en Italia. "El viernes quedamos para tomar algo, pero a las seis de la mañana unos amigos la acercaron a casa y yo hablé con ella a las siete y estaba bien", dijo, recordando que el sábado habían quedado de nuevo en verse, pero no volvió a contestar a sus llamadas ni mensajes de teléfono.

Fue algo que le sorprendió y por lo que inquirió al hijo de la víctima cuando lo encontró en Foz ese mismo día. "Le pregunté por su madre, pero me dijo que estaba en A Coruña, pero yo sabía que no era verdad, porque ella no tenía dinero para ir", señaló recordando a su amiga, pero lamentando la actitud de su hijo. "Es un psicópata, lo planeó todo, mató a su madre y después se fue de copas", contó la mujer convencida de que el asesinato se perpetró el sábado, un extremo que deberá confirmar la autopsia, que se le practicaba este lunes en el Imelga, en la capital lucense, y que ella basa en que el domingo, cuando se acercó a casa de su amiga había sangre en el rellano, por lo que llamó de inmediato a las fuerzas del orden.

La Guardia Civil activó el protocolo de desaparecidos y trató de localizar a la mujer por diversos medios, una búsqueda que continuó en la mañana del lunes, en la que, tras un resultado infructuoso, accedieron al domicilio con una orden judicial y encontraron el cadáver con heridas por arma blanca. De varias puñaladas hablan algunas fuentes, aunque no trascendieron más datos al estar el asunto bajo secreto de sumario.

RÁPIDA DETENCIÓN. El hijo de la víctima no estaba en la vivienda, por lo que de inmediato se puso en marcha su búsqueda y fue localizado en Foz poco antes del mediodía, menos de una hora después de que se hallara el cadáver de su madre.

A pesar de la gravedad de los hechos, diversas personas coincidieron en señalar la aparente tranquilidad del joven, al que definieron como una persona poco conflictiva. Algunos de los vecinos del inmueble así lo corroboraron, aunque hay otros que fueron testigos de una fuerte discusión y muy subida de tono entre ambos en la calle el mismo viernes.

"Yo de hecho no tuve ningún problema con él, aunque su madre dijo que se había puesto agresivo", aseveró la amiga de la madre, quien reiteró el aparente buen carácter del joven, y que corroboran varias personas que le conocían, como otro amigo de su misma edad y también de origen brasileño con el que compartió vestuario en el equipo de fútbol sala de Burela, donde ambos militaron el pasado año en la categoría cadete.

Esta temporada el presunto agresor ya no estaba en ningún equipo, aunque el fútbol era una de sus pasiones y al que se dedicaba a jugar, como recordaba algún profesor, en el patio del instituto Monte Castelo, donde este año cursaba el ciclo medio de Auxiliar de Clínica, tras finalizar el curso pasado cuarto de la Eso en adultos en el IES Foz. En ninguno de los centros se detectaron problemas por agresividad o mal comportamiento del alumno.

La fallecida estudiaba Dirección de Cocina en Foz y su hijo, y presunto asesino, el ciclo de Auxiliar de Clínica en Burela

HOSTELERÍA. Tanto él como su madre habían trabajado en alguna temporada en locales de hostelería de Foz. De hecho, su progenitora se estaba formado para hacer del mundo de la restauración su profesión y este año se matriculó en el Ciclo Superior de Dirección de Cocina en el instituto focense, donde incluso le sugirieron matricularse en el ciclo dual al considerar que daba el perfil, y es que son unas enseñanzas en las que se combina la enseñanza práctica con la teórica. Lo rechazó porque quería encontrar un empleo estable y cuidar de su hijo.

No dejarlo solo fue también lo que alegó para no marcharse al extranjero a trabajar cuando tuvo la oportunidad. "Yo se lo propuse, pero prefirió quedarse aquí, con su hijo", aseveró su amiga, quien se lamentó de que haya perdido la vida en tan trágicas circunstancias. "Era un persona joven y tenía sueños. Era tranquila y no le gustaba beber, el viernes solo tomó dos cervezas en toda la noche", contó su amiga, muy consternada.

La comunidad brasileña focense aún no sabe si la mujer será repatriada o si optaran por hacer un entierro en Foz, para lo que podrían abrir una campaña de donativos para sufragar los gastos.

Madre e hijo vivían en el cuarto piso del número 3 de la calle Costa do Castro, un domicilio compartido, lo que hace que el caso, del que se encarga la brigada judicial de la Guardia Civil, sea considerado como violencia doméstica.

Concentración en la villa focense

La Praza do Concello será escenario en la tarde de este martes de una concentración de repulsa "pola tráxica morte dunha veciña focense", recordaron las autoridades. El acto tendrá lugar a las ocho de la tarde, y serán tres minutos de silencio en memoria de la víctima.



Pleno

Esta concentración llegará después del pleno que celebrará la corporación municipal, del que saldrá una declaración institucional condenando todo tipo de violencia. Todos los grupos políticos han consensuado un texto en el que se muestran "consternados" por la "triste, amarga e impactante noticia" y en el que además de condenar la violencia abogan por enviar a "todos os veciños e veciñas unha mensaxe de absoluta tranquilidade e de confianza nas forzas de orde público, que están a facer o seu traballo dunha forma profesional e exemplar".



Condolencias

Con las condolencias a familiares y amigos de la fallecida termina el texto aprobado por unanimidad de todos los partidos. El alcalde, Francisco Cajoto, puso voz por todos ellos, lamentando lo sucedido, pero recordando que se trata de un hecho aislado y que Foz sigue siendo un lugar tranquilo.