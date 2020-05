Detectado un vertido en Barreiros y el Concello denunciará a su autor

Personal del Concello de Barreiros localizó un vertido en el entorno de un contenedor ubicado en la zona de Altar. Alguien tiró todo tipo de residuos y hasta el lugar se desplazó personal del Seprona y también del Concello, que ya comunicó a la Guardia Civil de la localidad su intención de presentar denuncia contra el autor o autores de estos hechos.

Según algunas averiguaciones que realizó la Guardia Civil, tienen ya localizado al presunto autor del vertido y al margen de la denuncia que emane del Seprona el Concello también le sancionará.

La alcaldesa, la nacionalista Ana Ermida, avanzó que no dejará que hechos así queden impunes porque además indicó que vienen detectando "outros vertidos en distintos puntos do concello a pesares de que temos o punto limpo e insistimos moito en que se non se usa se espere á recollida a domicilio".

Además, añade que esos vertidos "están aparecendo en sitios raros, ás veces ao lado de contedores de lixo, e quero deixar moi claro que iso, aínda que haxa un contedor, segue sendo un vertido e imos denuncialo porque é unha actuación sancionable".

Ermida indica que precisamente en este tema "é algo no que fixemos moito fincapé desde chegamos ao goberno, e trataremos de que esto non siga acontecendo como está pasando agora".

Además, en las últimas semanas aparecieron rotas por dos veces las cerraduras de los baños de la playa de Arealonga, en Reinante. Ermida dice desconocer quién puede estar realizando una acción de este tipo "que non vai a ningures" pero espera "que se poida dar con quen sexa".