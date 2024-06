Los daños en el curro de Campo do Oso destapa el conflicto entre los comuneros

Los destrozos que acabaron por hacer inservible el curro de Campo do Oso la madrugada del jueves al viernes pusieron otra vez de actualidad el conflicto de lindes existente desde hace años entre las comunidades de montes de Santa María Maior, en Mondoñedo y la de Bretoña, en A Pastoriza.

La principal diferencia que separa a ambas comunidades parte de un acuerdo firmado hace unos años entre las presidencias de los comuneros en aquel momento y los respectivos concellos por el que se rigen los pastoricenses, pero no los mindoniense que defienden declarar como aguas vertientes una determinada zona en el límite de ambos concellos.

En este sentido, el presidente de la comunidad de montes de Santa María Maior, Miguel García, se queja de que los comuneros de Bretoña hicieron una zanja y levantaron una valla que evita que los animales entren en ese perímetro, algo que dijo que ya está denunciado ante el Seprona. Por todos estos conflictos, los mindonienses señalan a que fueron los comuneros colindantes quienes destrozaron el curro, "que habería que volver a facer no caso de querer volver usalo".

Por su parte, el presidente de los comuneros de Bretoña, Luis Polo, se desvincula totalmente de los desperfectos sobre el curro que además, dice, "está na nosa propiedade, así que non sería lóxico que alguén fora alí destrozar nada". "Van denunciar os feitos e paréceme ben que queiran buscar os culpables", asegura.

Polo apunta a que hace muchos años que los animales de los comuneros mindonienses andan a sus anchas pro el monte y llegan a invadir fincas privadas provocando daños en las cosechas en el lado de A Pastoriza, lo que crea mucho malestar entre los vecinos y que el conflicto entre ambas zonas parte de ahí.

Así las cosas, Polo reconoce que la mayoría de los comuneros decidieron no permitir celebrar la rapa este año en el curro, pero en ningún caso vincula este hecho con el de destrozar el recinto.

Con respecto al cierre de la propiedad de su comunidad de montes, que no incluye los terrenos en los que está el curro, Polo subraya que se está haciendo "con todas as autorizacións" y dentro de la ley y que no teme ninguna de las denuncias. "Se das denuncias deriva que algo está mal, cambiarémolo sen problema, iso é algo que non nos preocupa", asegura y subraya que estos trabajos se están llevando a cabo en el plan de aprovechamiento del monte que están desarrollando.