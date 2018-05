Destrozan la tragaperras del Forum en Cantarrana y se llevan solo billetes

Tras unas semanas sin robos conocidos en bares de Viveiro el Forum de Cantarrana sufrió uno la pasada madrugada. Los ladrones destrozaron la máquina tragaperras y se llevaron parte de su recaudación, concretamente los billetes, cuyo montante se desconocía este lunes.

Los hechos sucedieron poco después de las tres de la mañana y, aunque saltó la alarma, los autores actuaron con rapidez y huyeron del lugar antes de que llegase la patrulla de la Policía Nacional. Habían accedido por una ventana lateral que forzaron con un destornillador o herramienta similar y una vez dentro del establecimiento se dedicaron a reventar la recreativa con brusquedad.

Con un disgusto "muy grande" todavía, la gerente del negocio -que lleva desde hace solo tres meses- explicaba este lunes que recibió la llamada de la central de la alarma a las 3.19: "Me dijeron que habían dado aviso a la Policía porque había dos tíos dentro del local. Al dar los golpes para romper la tragaperras se activó la alarma de humo y no les dio tiempo a llevarse todo, solamente los billetes", relata. Añade que también abrieron la caja de la registradora, que tiene una llave, "pero al ver que no había nada, porque solo dejo la calderilla, la dejaron abierta". Apunta que salieron por la misma ventana por la que entraron, ya que la puerta estaba cerrada y ella misma abrió a los agentes.

En el mes de abril hubo cuatro robos de madrugada en bares de Viveiro: el 7 en el Castilla, el 9 en La Fontana y el 16 Nautae y Aquitania en Covas. En todos los casos los ladrones entraron por ventanucos, abrieron con destreza las tragaperras y en algunos se llevaron también la recaudación de la caja. La Policía Nacional detuvo a tres hombres como presuntos autores de estos robos cuando estaban dentro de la cafetería París y el juzgado decretó su libertad.