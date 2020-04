Antía Yáñez: "Despois disto todos imos aprender a ser máis hixiénicos na nosa vida diaria"

Onde está a pasar o confinamento?

Na parroquia de Cecebre, no concello coruñés de Cambre, onde estou empadroada e vivo dende hai un tempo. Estes días de confinamento estounos pasando en parella e tamén contamos coa compaña dun gato e dun can.

Como o soporta, que cousas fai día a día?

Nestes días estou aproveitando para escribir e tamén lle dedico máis tempo a aqueles hobbies que podo facer dentro da casa, coma cociñar ou ler. Ademais na vivenda na que estou conto con xardín, así que tamén paso bastante tempo nel para deixalo adecentado e facer cousas que antes por falta de tempo non facía. Tamén estou practicando deporte, sen saír da casa, iso si.

Que será o primeiro que fará cando saia?

As dúas cousas que quero facer en canto poda saír da casa son ir a comer ou cear a un restauran te e quedar cos meus amigos. De feito, penso que seguramente vou unir as dúas cousas e quedar cos meus amigos para ir cear fóra e desfrutar do tempo que agora non podemos pasar xuntos, así podo cumprir coas dúas cousas á vez.

Que lección saca de todo isto, positiva e negativa?

Do lado positivo eu poñería o feito de que cando pase todo isto penso que todos imos aprender a ser máis hixiénicos na nosa vida diaria e deixar de facer cousas que agora, por inconsciencia quizais, facemos coma o de tocar a froita no supermercado sen guantes en moitas ocasións. E tamén penso que se lles dará máis importancia ás relacións persoais que agora témolas na meirande parte dos casos relegadas a un segundo plano e facémolas a través das novas tecnoloxías. O lado máis malo que atopo neste momento é o feito de que imos ter que estar sen poder reunirnos en grupo e sen poder facer actividades coa afluencia de moita xente, como estabamos acostumados; polo menos ata que non haxa unha vacina para o virus.