Despliegue en Burela para rescatar un gato que cayó entre dos muros

La caída de un gato entre dos muros en la Rúa do Cordón, en Vila do Medio (Burela), motivó un despliegue para extraer el animal del hueco en que quedó atrapado en la noche del miércoles al jueves y del que no lograba salir. El propietario fue el que dio la voz de alarma al oírlo maullar.

La Policía Local, Protección Civil y personal de la brigada de obras municipal colaboraron para sacar al animal del hueco, a unos dos metros y medio de profundidad y con un espacio de unos quince centímetros entre los muros de bloque. Los operarios acudieron con una rebarbadora para cortar un trozo del muro tras calcular el modo de no herir al animal y para que el dueño pudiese introducir una mano para extraer el gato de la cavidad.