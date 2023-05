Despedidas por todo lo alto en los institutos mariñanos

Como si de una boda se tratase, los alumnos de los institutos de la comarca se ponen sus mejores galas para disfrutar del que para muchos es el primer gran evento social, la graduación que sirve de despedida a su etapa educativa en secundaria y los encamina a la vida adulta. Estas celebraciones a las que se fueron sumando los centros en los últimos años son de lo más completas, con entrega de orlas, discursos, regalos para recordar el paso por el instituto o actuaciones musicales, para después disfrutar de cenas y fiesta.

Especialmente emotiva fue la jornada en el IES Ribadeo Dionisio Gamallo, donde al margen del momento de la graduación propiamente dicha se soltaron unos globos en memoria de los jóvenes fallecidos en el accidente de Xove. Una de ellas se habría graduado este viernes.

En el IES de Foz la graduación fue este martes en el salón de actos, que estaba a rebosar con unas 200 personas. "No había sitios para sentarse y fue una cosa sencilla pero entrañable", afirma el director del centro, Nicolás Asensio. "El centro les entregó un pequeño diploma para que recordaran su paso por aquí y un detalle hecho por la Fundación Eu Son, y ellos entregaron los típicos diplomas al que llega más tarde...", relata el director. Los alumnos también prepararon un discurso con «lo que les deja su paso por aquí».

La vicedirectora del Marqués de Sargadelos de San Cibrao, Carla Díaz, detalla que en este caso los chavales proyectaron un vídeo realizado por ellos mismos sobre lo que dieron de sí los dos años de bachillerato y la tutora les entregó la orla realizada expresamente para cada uno. "Tamén lles entregamos de agasallo unha mochila cun caderno e un boli co logo do centro e unha rosa", añade, y una vez terminó el acto se fueron al restaurante A Mares de Burela.

También celebraron sus graduaciones el IES San Rosendo de Mondoñedo, mientras que otros centros tienen pendientes estos actos, como los de Viveiro. En el IES María Sarmiento será esta tarde, a partir de las seis y media en el restaurante Louzao con la participación de los 57 alumnos de esta promoción y sus familias, una cantidad de gente para la que el salón de actos del centro se queda pequeño. "Siempre dirigimos unas palabras y felicitamos a los graduados, les ponemos una banda, les damos la orla y un obsequio", cita la directora, Elena Pérez. Tras este acto habrá una cena y fiesta en el mismo establecimiento.

El otro centro vivariense, el Vilar Ponte, programa las celebraciones para el 13 de junio, la semana siguiente a la Abau. El acto con las familias será en el teatro Pastor Díaz, donde cada alumno recibirá su orla y una bolsita de tela que hicieron con fotos individuales y un bolígrafo, además de colocarles una banda de fieltro en azul, detalla la vicedirectora, María Lamas, quien avanza que habrá "unha sorpresa final". Los recién graduados disfrutarán después una cena en el Pazo da Trave.

El María Sarmiento dio matrículas de honor a Belén Lorenzo Pérez, Diego Fernández Somoza, David Sánchez Míguez y Carlota López Sentandreu.

Diego Fernández, con 9,88, quiere hacer el doble grado de Matemáticas e Informática en Santiago, para el que "piden un 13 y pico", y si no alcanza haría una carrera u otra, pues son "las que más me gustan". En el futuro no le importaría "trabajar de informático o en la enseñanza".

David Sánchez tuvo un 9,71 de media y se inclina por hacer Ingeniería Informática en la USC, para lo que necesita tras la Abau un 12, y como segunda opción maneja Comunicación Audiovisual. "Quiero dedicarme a algo relacionado con el mundo de la informática y las nuevas tecnologías. Ahora con el tema de la inteligencia artificial hay muchas opciones", subraya.

Carlota López, con un 9,67, hará Derecho en Oviedo y no necesita tanta nota, lo que le quita presión en la Abau. "Primeiro vou sacar a oposición de avogacía e dependendo de como me vaia intentarei unha máis contundente, tipo notaría", comenta.