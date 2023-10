Un vecino de Narón, que este sábado estaba en Ourol buscando setas con un compañero, tuvo que ser rescatado por los efectivos de emergencia después de desorientarse a causa de la densa niebla.

Según explicaron desde Protección Civil de Ourol, que participó en el dispositivo de búsqueda junto a agentes de la Guardia Civil de Xove, los dos hombres dejaron el coche en Ambosores para recoger setas. "Ían xuntos, a uns dez metros de distancia, pero cando a néboa empezou a baixarse deberon despistarse un do outro". Además, el hombre que se perdió no llevaba teléfono móvil por lo que fue su compañero el que alertó al 112 sobre las dos de la tarde de que no lo encontraba.

Finalmente, una persona de Protección Civil lo localizaba una hora más tarde a 500 metros de la iglesia de O Sixto, a seis kilómetros de donde habían dejado el coche. "A súa intención era pedir axuda nas vivendas do Sixto, pero cando viu o noso coche xa empezou a bracear".

Minutos antes agentes de la Guardia Civil habían localizado su cesta, de la que se desprendió al toparse con unos mastines. Según él mismo indicó se adentró en un pastizal que está cerrado y tiene mastines para el ganado, a causa de la presencia del lobo en la zona, y cuando los vio se asustó y salió corriendo a subirse a un árbol. Calcula que estaría unos 30 minutos subido allí, un tiempo en el que la niebla se hizo más densa, lo que provocó que se desorientara. Después anduvo por pistas de los eólicos en dirección contraria al vehículo hasta que fue localizado en Sixto.