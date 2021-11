Desnudarse para sanar

Mada Valle sería cántabra, navarra, gallega y andaluza si tuviéramos solo en cuenta los lugares en los que ha vivido, aunque es Burela la localidad que lleva en el corazón, pues aquí vivió su adolescencia y su juventud, unas etapas donde suceden algunos de los episodios más importantes de su vida, a los que ahora se anima a mirar atrás y contar en su biografía, solo muy poco novelada y que publica recién cumplidos los 52.

Un libro, Mujer libre, feliz y amorosa, en el que se desnuda por completo emocionalmente y que le ha servido como terapia a la hora de afrontar un cáncer contra el que sigue luchando, pero sobre todo le ha ayudado para dejar en el camino las piedras que cargaba en la mochila de la culpa y la impedían ser feliz teniéndolo todo. "Ahora en mi vida la culpa ya no existe", cuenta la autora de una obra, con la que espera poder ayudar a otra gente a salir del abismo.

"Nunca me he considerado así, pero trabajé para serlo y lo he logrado", dice Mada, en relación al título de la obra. "Tenía que ser ese, porque en los cursos en los que me animan a hacer el libro una de las premisas era definir quién querías ser y yo dije quiero ser libre, feliz y amorosa", subraya.

Un grito, casi desesperado, con el que buscó convertirse en la persona que es hoy en día, una valiente a la que no le importa el qué dirán y cuya meta es vivir el presente. "Ya no tengo filtros. El cáncer ha sido un antes y un después y lo único que me importa es estar viva", cuenta

Una biografía que ve la luz después de que varias situaciones se aliaran para que así fuera, algo que para nada es casual, según la autora, pues "todo sucede por un motivo".

"Lo tenía todo, pero no era feliz", se sincera Mada, quien en la meditación encuentra un camino y unos compañeros de viaje que la acompañan en el proceso de encontrar una nueva manera de vivir, pero aunque los pasos son los adecuados la gran zancada la da cuando toca fondo, que sitúa al cumplir los cincuenta.

"Es entonces cuando busco ayuda profesional y conozco a una terapeuta, a través de la cual llego a su marido que da cursos de inteligencia emocional y ahí es cuando veo la luz", relata, en relación con un círculo que se va cerrando a su favor y que, sin saberlo, había empezado a trazar hace unos años con su asistencia a cursos de escritura creativa, lo que despertó su gran pasión por escribir y que ya es una necesidad y casi una obsesión en su vida.

Sus ganas de mejorar la llevaron en pandemia a hacer un curso online de escritura biográfica. "Nunca pensé en escribir mi vida", dice, y ahora que lo ha hecho parece imposible que no lo pensara, porque le ha supuesto un giro de 180 grados y la ha empoderado hasta hacerla libre. La Mada del primer capítulo nada tiene que ver con la del último y en medio, sin ambages, deja toda su vida al descubierto, con referencias a mucha de la gente que ha formado parte de la misma, no siempre de una forma idílica.

Sus sentimientos ordenan los diferentes episodios de su vida: su nacimiento en Colindres como la menor de tres hermanos, esa que no fueron a buscar; su infancia en Elizondo; su llegada a Burela con 11 años y donde reside hasta que se instala en Sevilla, hace un cuarto de siglo.

Lo que pasa y con quién será es el lector el que tenga que descubrirlo, aunque el amor, en sus vertientes de amistad, sexo, rencor e incluso odio, es la columna vertebral de su historia, como la de todo ser humano.

"La gente se va a encontrar con una forma de pensar un poco chocante, porque creo en la reencarnación y practico un modo de ver la vida abierto y justifico lo que sucede, porque todo pasa por algo, incluido mi cáncer", cuenta la autora de un libro, en el que al final de cada capítulo incluye una conversación con su terapeuta, que traslada al lector de inmediato al presente. Una obra, que espera poder presentar en breve en Burela y cuyos derechos van destinados a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer

El futuro está aún por escribir y aunque la enfermedad sigue ahí, Mada tiene mil cosas por hacer, varios libros por escribir, un montón de sitios a los que viajar (incluido Senegal), amigos a los que abrazar y muchas risas por compartir…

"Me llamo Mada y esta es la historia de mi vida".