Desguazan la lancha de salvamento Carmela, tras 20 años en un rincón del puerto burelés

La que fuera lancha de salvamento marítimo de la Cruz Roja en Burela, denominada Carmela y en servicio en A Mariña durante las dos últimas décadas del siglo XX, fue desguazada este lunes en la misma explanada del puerto donde fue depositada en 2005 tras ser dada de baja, y sin que desde entonces se encontrara un lugar más noble o mejor mantenimiento para esta embarcación que el PP local considera historia de Burela.

El portavoz local, Manuel Rouco, emitió este lunes un comunicado reprochándole al gobierno de Alfredo Llano no haberle dedidado fondo alguno o ubicación en alguna de las rotondas o parques de la localidad, como sucede con embarcaciones relevantes en otras villas marineras.

Los populares critican la inoperancia del gobierno municipal: "Isto só é unha mostra máis do que as accións ou, neste caso, a falta de accións do goberno local de Alfredo Llano, están a facer coa nosa vila. Burela, paseniñamente, non deixa de ser desmantelada tal e como lle sucedeu á entrañable Carmela", dijo.

La Carmela tuvo una gemela en la Costa da Morte, también desguazada hace lustros, y fue así bautizada en honor a Carmela Arias y Díaz de Rábago, condesa de Fenosa, ya que la Fundación Barrié de la Maza había aportado los fondos para armarla en Bilbao, a principios de los años 80. Fue el medio de salvamento más capaz en A Mariña hasta la llegada de helicópteros y embarcaciones más rápidas y modernas pero tenía cualidades muy marineras para afrontar temporales y realizó numerosas evacuaciones, remolques y rescates, con tripulaciones voluntarias de Cruz Roja, algunos marineros que realizaban el servicio alternativo al militar y otros pescadores de Burela muy experimentados.