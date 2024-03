Para desfrutar comida e conversa

O día fóra era desapacible, pero na carpa da Rúa Atalaia, onde se celebrou este ano a xuntanza anual dos maiores de Foz, o ambiente era estupendo. Alí déronse cita 553 persoas de entre 60 e 95 anos que desfrutaron da comida, servida polo catering Chao da Brea, e do baile coa actuación do grupo Nostalgia en rigoroso directo e cun amplo repertorio de antes e de agora para que ninguén se quedase sen botar un pé.

"É unha xornada moi bonita na que a xente desfruta non só da comida senón tamén da conversa e do ambiente lúdico que se crea", explicaba o alcalde focego, Fran Cajoto, que destacaba a calidez da celebración e o animados que estaban os participantes. "É un día moi bonito que seguiremos organizando cada ano con máis agarimo", dicía.

Membros da corporación municipal de Foz na xuntanza dos maiores. JM PALEO

Neste senso tamén se pronunciaba a concelleira de Servizos Sociais, Ana Rojo, que subliñaba que este ano se incrementou o número de participantes con respecto a edicións anteriores e que "houbo moita xente que veu este ano por primeira vez porque pensaba que esta festa non era para eles, pero gustoulles".

A idea coa que se organizou o evento é a de que os maiores desfrutasen dunha tarde especial, "pensada e organizada para todos eles, onde poder fortalecer vínculos e forxar amizades", dicía a concelleira, que ao final da xornada recoñecía que todo saíra ben. Cada detalle cóidase especialmente e a carpa non só estaba decorada para a ocasión, senón que contaba con canóns de calor para facer agradable a estancia, sobre todo tendo en conta a friaxe do día.

No transcurso da comida, que se prolongou durante boa parte da tarde co baile, sorteáronse agasallos entre os participantes e recoñeceuse dun xeito especial os asistentes de maior idade. Entre as mulleres foron Nélida Marful, de 95 anos, a máis lonxeva, e María Camarista, de 94. E entre os homes compartiron con 92 anos o posto Pepe Basanta e Balbino Pinto. Tendo en conta que, segundo recordaba fai uns días Ana Rojo, Foz é un dos concellos con máis centenarios da Mariña, nada menos que nove, de seguro que esta idade irá avanzando.

A xuntanza dos maiores en Foz. JM PALEO

Ademais o Concello, como xa fixo en ocasións anteriores, levou menús á residencia para as persoas que, por algunha razón, non se puideron achegar á carpa para facelos tamén partícipes dun día especial no que se busca que se sintan queridos e recoñecidos pola sociedade. "Calquera sociedade estará máis desenvolvida canto máis respecta e coida os seus maiores", asegura Rojo.