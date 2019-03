El desfile de Viveiro brilló pese a la lluvia

VIVEIRO. La lluvia hizo aparición en el transcurso del desfile de Viveiro, que este año estrenaba lugar de salida en la explanada de la variante, pero no disuadió a los cerca de 500 participantes que había según el Concello. "Tuvimos el problema de la lluvia pero aún así la gente acabó el desfile y estamos muy satisfechos", comentaba a su término la alcaldesa, María Loureiro, que destacaba igualmente «la alta participación y la alta calidad de los disfraces», al tiempo que precisaba que no se acortó el recorrido, ya que tenían previsto entrar en la plaza por la puerta de Carlos V.

El gobierno local repartió unos 7.000 euros en premios en este desfile, en el que cada una de las ocho carrozas participantes recibió ya solo por inscribirse una ayuda de 200 euros. En esta categoría el primer premio, con 700 euros, fue para La vuelta al mundo; en comparsa ganaron Os Fandangueiros, en grupos adultos Priscila, en parejas No nos moverán y en individuales Caperucita Roja y el lobo. En cuanto a los apartados infantiles, en grupos el primer premio fue para The plaza team, en parejas para Casa do Mar de Celeiro y en individuales, para Fondo de Bikini.

Además hubo premios especiales al humor, dotados con 100 euros, para A Fachenda da Parroquia y Resurrection Fest, que animaron el desfile para el que el Concello también contó con el espectáculo sobre ruedas A Musicketa. Otro premio especial, a la originalidad, fue para Loro Park.

Formaron parte del jurado Ramón Martínez, de la coral polifónica Alborada, Cruz Penso, de la asociación Bágoas da Terra; Rosario San Isidro, de Penalba; Miriam Fernández, del colectivo artesano Proa, y Manuel Arango, concejal de cultura de Lourenzá, con Rosario Basanta como secretaria.

PREMIOS DE CCH. La asociación Centro Comercial Histórico de Viveiro colaboró con el desfile entregando sus propios premios, que valoró un jurado diferente al del Concello y que no eran en metálico, sino en vales de compra de 150 euros para el disfraz más atrevido, que fue A Casa do Mar de Celeiro, y para el más trabajado, que se llevó El Retorno de los Dragones.

Asimismo había un premio infantil a la originalidad que recibió el grupo de tres PjmasKs y que consistía en el dinero equivalente a su peso en vales de compra, para lo que llevaron una báscula y pesaron a un niño y una niña -la tercera estaba dormida-, que pesaban 36,4 y 25 kilos, respectivamente.