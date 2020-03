El desfile de Entroido abarrotó la villa de Lourenzá con 1.460 participantes

A pesar de la previsión de lluvia que hizo que algunos grupos no acudiesen y de que "barruzaba un pouco", el desfile de Carnaval de Lourenzá fue un año más multitudinario, con 1.460 disfrazados de muy diversas procedencias y numeroso público a lo largo de un recorrido que partió del recinto ferial y concluyó en la Praza do Concello.

La Asociación de Comerciantes, Industriais e Autónomos de Lourenzá (Acial) organizó la cita y mostró su satisfacción por la alta participación. "Estamos contentos porque polo menos aguantou o tempo. Fallou un grupo de Viveiro porque alí estaba chovendo moito e por iso non veu, pero polo demais moi ben, as rúas estaban cheas de xente", comentó el presidente del colectivo impulsor, Javier Huertas, quien destacó asimismo la participación de disfrazados no solo del propio municipio y de otros mariñanos como Foz, Mondoñedo, Burela, Cervo o A Pontenova, sino de otros de la provincia como Abadín o Sarria e incluso de A Coruña como un grupo de Melide.

Los organizadores repartieron entre las categorías infantiles y de adultos más de 6.000 euros en premios

Entre folclóricas, toreros, piratas, flores y diversos tipos de animales se colaron este año fabas, ya que una de las novedades en esta edición era la introducción de una categoría con temática de la fiesta gastronómica laurentina. "Fixémolo por primeira vez coa intención de promocionar a faba", recordó Huertas, con premios cuya dotación económica procedía de la recaudación de los viajes del tren turístico durante la Festa da Faba, que tenían un donativo de 1 euro.

En esta categoría se animaron a participar los niños del colegio local, un centenar, que iban disfrazados de fabeiras con sus casetas. Si en este apartado quedó algún premio desierto, la cuantía se reservará para futuras iniciativas en relación con la faba o su fiesta, ya que la intención es "promocionala todo o ano", según explicó el presidente de la asociación de comerciantes.

MÁS DE 6.000 EUROS. Los organizadores repartieron entre las categorías de infantiles y adultos más de 6.000 euros en premios, que se entregaron en la noche del domingo en la Praza do Concello por parte de miembros de la corporación municipal y directivos de la asociación después de que deliberase un jurado compuesto por concejales de cultura de distintos ayuntamientos mariñanos. Animó la fiesta el dúo Epo-K y también hubo chocolate, bocadillos o hamburguesas para reponer fuerzas.