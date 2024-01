El desfile de Carnaval de Foz tiene abierta la inscripción hasta el 9 de febrero

El desfile de Carnaval de Foz, que será el 10 de febrero a partir de las cinco de la tarde, ya tiene abiertas las inscripciones hasta el día 9 a las dos de la tarde en el área de cultura municipal o el teléfono 982.14.00.27, extensión 3. Aquellos que se inscriban antes de las dos de la tarde del 2 de febrero podrán participar en el sorteo de puestos que se realizará el día 5. El desfile terminará con la entrega de premios en el transcurso de la fiesta que se desarrollará en la carpa instalada en la Rúa Atalaia con las orquestas Saudade y Waykas.

Con respecto al desfile, el concejal de Festas, Ángel Fernández, aseguró que este año se instalarán de nuevo gradas en el puerto. "As entradas poderán adquirirse na oficina de turismo, situada no Cenima, a partir do 29 de xaneiro de nove da mañá a dúas da tarde".

El programa de este año, primero tras la declaración como fiesta de Interese Turístico de Galicia, inicia los días grandes el 8 de febrero con la inauguración de la exposición que versará sobre los pregoneros de este año que serán la Peña Ñasss, a las ocho de la tarde en el Cenima, seguida de la cena de comadres que organizan Afammer y la asociación de amas de casa. Al día siguiente será el día de las coplas y el pregón en la carpa a partir de las ocho de la tarde.

Tras el desfile del sábado, el domingo será el baile infantil en la carpa a partir de las cinco de la tarde. Y a las ocho y media en el salón de actos del colegio Martínez Otero será el Touporroutou. Y el lunes 12 será el baile del farolillo a partir de las once de la noche con la orquesta Gran Parada y el DJ Marcos Péon. El martes será el día de los niños con una fiesta para los más pequeños a partir de las cinco de la tarde en la carpa.

La despedida será el día 16 con la Queima do Entroido, cuya comitiva fúnebre saldrá del Campo da Cabana hasta la carpa. "A estes eventos uniranse sorpresas que se irán desvelando ao longo dos seguintes días e que farán desta edición do Entroido, unha edición moi especial, como debe ser a primeira despois do nomeamento do mesmo como festa de Interese Turístico Galego".

La cena de coronación contará con 1.232 asistentes el 27

La cena de coronación de la reina de este año, Carlota Fernández del Riego, contará con 1.232 asistentes el próximo día 27, un nuevo récord de asistencia que supera en más de medio centenar los participantes del año pasado. Hasta el día 21 la organización recogerá las entradas de aquellos que no puedan acudir y recuerdan que no está permmitida la reventa.

El cambio de ubicación de la cena y el resto de actos de Carnaval a una carpa que ya está instalada en la Rúa Atalaia, aumenta el aforo para la cena que tiene una cabida de 1.300 personas, por lo que desde la organización aseguran que hasta el día 22 podrá sumarse alguna persona en caso de que los grupos lo necesiten.