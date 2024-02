El desfile de Burela llega al medio millar de participantes

El Entroido de Burela vivió este domingo su día más destacable con el desfile que recorrió las calles principales de la localidad. Participaron casi 500 personas y en las aceras fueron muchísimas más las que se acercaron para ver las creaciones diseñadas para este año, en que se volvió a tirar de ingenio.

Los ganadores en parejas infantiles fueron Toy Story los primeros y Luna y Sol, los segundos. En grupos infantiles, ganaron Muerde la pasta veneciana y segundos Pequenos fenómenos atmosféricos.

En individual adulto el primero fue Dama do rural y segundo Si no las quieres, las dejas. En pareja adulto, Hai que calzarse y As pitas de carreiras. En grupo adulto, ganaron Volve o patio andaluz y Sin forma ningunha.

Reino das familias ganó en carrozas por delante de Cuentos clásicos y en charangas ganó Viva Las Vegas de Ruxe Ruxe y segundos fueron Feira de Habelas Hailas.