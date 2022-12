La desesperación tras un apagón

La desesperación invade, desde hace cuatro meses, la vida de María Esperanza Rodríguez, vecina de Alaxe, en O Valadouro, por un problema con la compañía de la electricidad. Desde el pasado 5 de agosto, cuando hubo un apagón de madrugada, lleva "peleando" con la firma para que le paguen los desperfectos de diversa consideración ocurridos en su vivienda particular, sin obtener por ahora resultado alguno.

Todo comenzó el 5 de agosto, cuando hubo un apagón durante la noche, de aproximadamente una hora, y que provocó que varios aparatos se estropearan. "Hubo un corte de luz y cuando volvió dejó de funcionar la puerta de entrada al garaje, la vitrocerámica de inducción, la caldera del gasoil, las luces de entrada del jardín...", cuenta.

"Los hechos ocurrieron de madrugada, entre las 04.00 y las 05.00, y cuando volvió la luz esos aparatos ya no funcionaban", dice. "Desde entonces he luchado con ellos y me dicen que fue culpa de una tormenta, pero esa noche no hubo ninguna tormenta", asegura. "He hablado con ellos mil veces para que me lo resolvieran, incluso recurrí a la Organización de Consumidores y Usuarios (Ocu) para que mediaran, pero les contestaron lo mismo que a mí, que es culpa mía", explica. "Yo tengo los electrodomésticos como cualquier persona, todo en regla", argumenta esta vecina.

La vitrocerámica y la caldera de gasoil las pudo arreglar a través del seguro de la casa, pero la puerta de entrada al garaje y las luces del jardín no. Ha tenido que pagar a un electricista 193,41 euros para que hiciera este arreglo. "Me siento indefensa", afirma, y relata que incluso cuando estuvo el electricista haciendo el arreglo "habló con ellos, con la compañía, pero no atienden a razones", comenta.

La situación de María Esperanza no es fácil, ya que vive en su casa con su madre, que necesita una máquina de oxígeno las 24 horas del día. Y se pregunta: "¿Y si no tuviera esos 193 euros en la cuenta del banco, qué haría?". "Fue una avería que fue culpa de la empresa, no mía, y no me dan respuesta", afirma esta usuaria de O Valadouro.

Explicación. Desde el 5 de agosto, esta mujer tiene que subir y bajar manualmente la puerta del garaje "que pesa bastante, a veces me ayuda mi marido, pero cuando no está...", señala, y explica cuál cree ella que puede ser la explicación que pudiera tener para esta avería. "Es posible, según me dijo el electricista, que la luz volviera con más potencia de la debida y por eso se estropearon los aparatos", concluye la mujer, que ya está desesperada.