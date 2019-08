La desembocadura del Eo continúa bajo vigilancia debido al vertido de purines

La vigilancia sobre la desembocadura del Eo continúa desde el domingo cuando se produjo un vertido de purines desde una granja de la parroquia vegadense de Guiar al arroyo Ouria, que desemboca en el río a escasos kilómetros de Abres hacia arriba, en A Ferraría. El concejal de medio ambiente de Vegadeo, Daniel Lasheras, confirmó el lunes que la cantidad derramada de la balsa de almacenamiento de los purines por la rotura de uno de los colectores de salida es de 350.000 litros y que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico está trabajando en la zona donde el arroyo desemboca en el río para minimizar el impacto del vertido, si bien es cierto "que al entrar en contacto con el agua del Eo este se minimiza bastante", a pesar de que el lunes a media tarde todavía seguían llegando restos del vertido al río.

Según confirmó Lasheras, la concentración de contaminación es mucho más grande en el arroyo al ser más pequeño y llevar poca agua, por lo que ya se detectó la mortandad de truchas, una consecuencia que no se detectó en el Eo. Desde el Concello de Vegadeo aseguraron que esperan poder disponer a lo largo de la mañana de este martes de los resultados de los análisis efectuados a las aguas para conocer el impacto ambiental del incidente.

Por su parte desde la delegación del Gobierno en Asturias emitieron el lunes un comunicado en el que aseguraban que estaban trabajando en coordinación con la Confederación, el Seprona y el Gobierno asturiano para mitigar las posibles consecuencias del vertido que pudiesen afectar al entorno, al mismo tiempo que se trataba de aclarar lo sucedido. "Esta delegación del Gobierno tiene constancia del desarrollo de las labores coordinadas de investigación y análisis de las causas que ocasionaron el vertido y sus posibles consecuencias", señalaron.

Mientras tanto, continúa la recomendación hecha ya el domingo de no bañarse ni realizar ninguna actividad de ocio ni empresarial en la desembocadura del Eo, que incluye los concejos asturianos de Vegadeo y Castropol, además de los mariñanos de Ribadeo y Trabada.

Precisamente en este sentido se pronunció el lunes el regidor en funciones de Ribadeo, Pablo Vizoso, recordando la recomendación de no bañarse en las playas de Os Bloques y O Cargadeiro, lugares en los que el lunes por la mañana se colocaron carteles informativos para advertir de la situación: "Non temos confirmación de si a contaminación afecta á ría, pero por precaución, mentres non se obteñan os resultados das análises, recoméndase non bañarse na ría, así como extremar as precaucións en todas aquelas actividades que se desenvolven neste espazo".

Vizoso también envió un mensaje de tranquilidad a los vecinos subrayando que los parámetros de la traída de agua no se vieron alterados por el vertido, que se registró más abajo de la zona de captación para el consumo: "Dende a detección deste vertido Viaqua confirmounos que a captación non se viu afectada nin comprometida en ningún momento e que os parámetros das análises periódicas básicas da auga captada non se viron alterados".

Por su parte, la alcaldesa de Trabada, Mayra García, visitó a media mañana de el lunes la zona afectada por el vertido y aseguró que los técnicos presentes le transmitieron un mensaje de tranquilidad sobre la evolución del vertido. De todas formas, desde el Concello se señalizaron las zonas de baño en Ría de Abres -en el campo de la fiesta, O Canaval y A Choza- para evitar su uso para el baño. "Pola mañá a agua do río aínda viña turbia nestas zonas e había olor a purín, polo que decidimos prohibir o baño", explicó García, que también subrayó que el agua de las traídas no se ve afectada al captarse en el mismo punto que la de Ribadeo.