"Descubrir de nenos a fervenza foi toda unha aventura"

Preto do núcleo urbano da Pontenova, entre as aldeas de Goios e Foxas, está a fervenza da Férrea, un dos tesouros naturais do concello e tamén un dos tesouros persoais de Santiago Coladas-Guzmán, que forma parte da asociación As Minas. "Vou dende pequeno e téñolle moito cariño", recoñece porque, non en balde, del garda moitos e bos recordos vinculados á súa nenez.

"Son da Rúa da Feira e cando éramos pequenos a pandilla desta zona seríamos uns oito ou dez nenos que nos xuntabamos para xogar", recorda, "sempre subiamos a Goios para xogar nunha pista que hai e a medida que fomos medrando fomos explorando e indo algo máis lonxe e nunha desas descubrimos esta fervenza". "Para nós, fai máis de 30 anos, foi toda unha aventura e un gran descubrimento", engade.

Medrar non foi impedimento para seguir subindo á Férrea: "Sigo indo moito co can, ca familia ou cos nenos e tamén só porque cando quero desconectar da rutina diaria é un lugar especial para facelo".

A Férrea de agora non ten nada que ver con aquela a que chegaron un grupo de rapaces dende a Rúa da Feira. Agora hai habilitada unha ruta de sendeirismo para chegar ata a propia fervenza e ata conta con paneis informativos do lugar. "Agora podes chegar en coche, tanto dende Goyos como dende Foxas, ata o inicio da ruta e si prefires subir andando nunha hora máis ou menos podes estar arriba dende a Praza dos Fornos", explica Santiago, que sostén que aínda así esta ruta é, dito dalgún xeito, a irmá pequena dos resto de rutas do municipio. "É certo que agora é máis coñecida e hai información na promoción turística, pero seguen sendo máis coñecidas o resto de rutas do municipio como a vía verde a das Reigadas, a das Minas ou a do Muiñeiro Namorado".

De tódolos xeitos, e aínda que Santiago pon moito en valor a riqueza pontenovesa para o sendeirismo, el queda coa Férrea sen dubidalo: "A min tráeme certa nostalxia".