Descontento entre padres de Burela por la falta de plazas en la ocioteca de verano

Padres de Burela mostraron su descontento con la organización de la ocioteca puesta en marcha por el Concello para este verano por la falta de plazas disponibles. "Cando sacaron a primeira lista de admitidos contactaron cos pais que quedaron fóra para avisalos e dicirlles que en canto solucionaran o problema de monitores que tiñan poderían entrar", explican algunos de los afectados, "pero na reunión á que nos convocaron o venres avisáronnos de que seguían con falta de monitores e que nin sequera poderían entrar todos os nenos que estaban nesa listaxe". "Non é de recibo que nos digan que non se pode prestar o servizo por falta de xente e a menos dunha semana da data na que tiña que empezar a funcionar", aseguran.

Los padres subrayan que la ocioteca estival burelesa siempre tiene mucha demanda y acusan al Concelllo de "desidia e desinterés" año tras año para buscar una solución. "Sabendo que hai demanda teñen que planificalo con máis tempo e si o Concello non ten recursos suficientes para acoller a todos os nenos, os pais, polo menos os que teñan máis renda, poderían aportar unha cuota e así contar cun servizo necesario, porque no ámbito privado non hai moita oferta", explican los padres, que subrayan que también deberían contar con ellos para elaborar las bases "porque en teoría a ocioteca é para axudar a conciliar a vida laboral, pero despois nas bases case non conta que traballen os dous proxenitores".

En este sentido, se pronunció el alcalde, Alfredo Llano, reconociendo que faltan monitores para hacerse cargo de la ocioteca. Así, explicó que de las dos monitoras municipales, una está de baja, y que de las dos plazas que convocaron a través del plan único, solo se cubrió una. "Contabamos con catro monitores e só temos dous e houbo máis de 80 inscricións, polo que nos resulta imposible atendelas todas", explicó y avanzó que volverán a sacar la plaza que quedó vacante del plan único para sumar un tercer monitor, que entraría a trabajar a mediados de julio. "Esperamos xuntar seis monitores entre os contratados e voluntarios e tamén sería bo que permitiran subir os grupos de dez nenos a quince para que podan entrar máis", dijo Llano, que subrayó que la intención del Concello era retomar la actividad de la ocioteca "timidamente" porque con la situación epidemiológica no sabían cuál iba a ser la demanda. "Para o vindeiro verán haberá que pensar xa en plena normalidade e tamén estudaremos o de implicar ás familias no eido económico para poder cumprir con todas as prazas que se precisan", aseguró.