Desconcierto en Ribadeo por las revisiones y vacunas del servicio de pediatría

Diversos padres que son usuarios del servicio de pediatría del centro de salud de Ribadeo se muestran desconcertados por la situación que están viviendo con dicho departamento, en el que la titular se encuentra de vacaciones. Ante la indicación del Sergas de que las revisiones habituales de los niños pueden hacerlas los médicos de cabecera y con ello se les pueden aplicar las vacunas correspondientes, algunas madres acudieron al centro de salud para realizar dichas revisiones pero explican que "allí nos dijeron que no, que los médicos de familia no pueden hacer revisión a bebés"

Explican que entonces les comentaron que esas revisiones podía hacerlas directamente la enfermera de pediatría y luego vacunarlos. Pero sin embargo se quejan de que hace tan solo una semana "nos anularon la cita con la enfermera diciendo que sin revisión de la pediatra no podían poner la vacuna".

Dicen no comprender los calendarios que manejan porque pese a las vacaciones de la pediatra "hoy (por este lunes) fue una mamá cuya hija cumple un año, necesita una revisión y vacuna y le indicaron que hasta el próximo 29 de octubre no pueden atenderla". Fuentes del Sergas explicaron que la pediatra que trabaja habitualmente en el centro de salud de Ribadeo se encuentra de vacaciones y actualmente no existen profesionales de esta especialidad disponibles para contratar, por lo que estas situaciones se cubren como habitualmente, a través de los médicos de cabecera, que pueden atender este tipo de situaciones.

También indican que para algunos casos especiales o graves, se encuentran los profesionales del hospital.