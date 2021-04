Descartan que Xinetes de Remourelle esté tras alguna transmisión del virus

Un hombre que dio positivo por coronavirus tras serle realizada una prueba en el Hospital Público da Mariña después de caerse del caballo en el que estaba paseando aseguró que la asociación Xinetes de Remourelle no tuvo nada que ver en ese incidente y que nunca hubo ningún peligro con respecto a la propagación del virus porque no se realizó ningún paseo colectivo "nin houbo ningunha xuntanza cabalar".

El hombre, que reconoció haber dado positivo y que a causa de ello generó dos contagios a gente próxima a él, indicó que no hubo ninguna actividad colectiva y que el paseo que estaban dando a caballo era "só a título particular, pero non se celebrou nin ningunha comida organizada".

Él afirmó que en ese momento se encontraba "perfectamente" en lo que respecta a los síntomas habituales del covid-19 e indicó que la caída del caballo se debió en realidad "a algo que me pasou que non tiña que ver con eso e que non sei que foi, un baixón de tensión ou un mareo, non sei porque non me acordo". Asegura también que el paseo lo estaban dando solo él junto a su novia y un amigo.

También quiso desvincularse de otra actividad celebrada en Santo Estevo do Ermo, en Barreiros, que coincidió en el tiempo con su incidente, porque asegura que hubo quien les vinculó con ella y aclara que tampoco tuvieron nada que ver con esa celebración, ni ellos ni Xinetes de Remourelle.