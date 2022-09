"Desbordámonos coa New York"

Una parte importante del éxito de Galipizza tiene como responsable a Margarita Galdo, creadora junto a su marido Leman de las recetas que tanto gustan. La cocinera del segundo mejor bocadillo de España está centrada estos días en las propuestas de los Xoves de Tapeo, que retoman este mes y que muchas veces sirven de sondeo para incorporar nuevos platos a la carta.

"Eu nacín en hostelería, crieime nela desde pequena e non é que me dedicara á cociña, pero con miña nai ía aprendendo e a verdade é que me gusta", comenta sobre sus lazos con el sector, pues pertenece a la saga de O Val do Naseiro. Ahora la cojefa de Galipizza tiene en el local de Viveiro una cocina diferente, "é unha cociña de espabilar e non hai máis", reconoce, pues en las horas punta "entran todas as comandas á vez do local e do reparto e na cociña prepárase todo ao momento". Añade que la comunicación es muy importante para sacar acompasados los platos de cada mesa.

Preguntada por el éxito del negocio destaca "unha carta enorme que se adapta a todos os públicos e a todos os gustos. Igual unha persoa maior non come pizza pero ten racións de calamares, chipiróns, raxo, zorza... e enfócanse moitos sectores, desde comida mexicana, hamburguesas, pizzas, ensaladas... Esta oferta tan ampla ao mesmo tempo é unha das cousas que máis nos mina, porque da moitísimo traballo", asegura.

Ahora en Galipizza idean nuevas recetas para los Xoves de Tapeo, que obligan a una reinvención cada semana. "Vas anotando as ideas que tes e moitas veces é ir probando, mesturando unha cousa con outra. Ás veces de casualidade á primeira sae ben e outras tes que ir facendo varias probas". En estos tapeos los clientes valoran las creaciones y eso les de una idea para añadir recetas a la carta.

Una de las últimas novedades es la familia de hamburguesas gourmet Tony"s Burger, con pan casero brioche y un estilo muy americano. "A hamburguesa New York, que leva carne pulled pork ademais da hamburguesa de boi, está sendo un éxito, de feito un día desbordámonos e quedei sen carne", comenta.

También forma parte de la carta el premiado bocadillo de autor de langostinos al ajillo con panceta ibérica, ajos tiernos y huevo roto, del que además hicieron una versión en Galipizza –la Terra Mar– añadiendo el queso. Las hamburguesas gourmet y las Galipizzas sobre todo en verano son lo más demandado, entre estas la de huevos rotos con zorza, la de Friol, la cinco quesos gallegos o la Cachopizza.