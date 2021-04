El desánimo de un celeirés: casi 70 ovejas muertas por el lobo en dos años

El rebaño del vecino de Celeiro Antonio José Liborio Nunes sufrió un nuevo ataque que atribuye al lobo en la madrugada del domingo en el terreno que tiene en A Casanova, en pleno casco urbano. En esta ocasión tiene que lamentar "seis ovellas mortas, unha ferida e dúas desaparecidas", que se suman a las pérdidas que lleva contabilizadas en distintos ataques en los últimos dos años: "Desde o día 11 de abril do 2019 levaba 60 ovellas e un becerro de tres meses", dice, a las que hay que añadir las del domingo.

Los seis animales que yacen muertos en el campo son tres ovejas adultas, "unha de catro anos, outra de tres e outra de dous" y tres corderos, uno de los cuales quedó inicialmente herido pero acabó falleciendo horas después. Otros dos "años de seis meses" son los que están desaparecidos, mientras que queda herida otra oveja que el ganadero también da por perdida, pues de todos sus animales atacados anteriormente y que quedaron heridos, ninguno sobrevivió. "Das feridas, ata agora non se logrou ningunha", lamenta. Esto elevaría a 70 las bajas totales.

El celeirés reconoce que los ataques del lobo cesaron desde que incorporó mastines al cuidado del rebaño y en lo que va de 2021 no tuvo ninguno, sin embargo en la madrugada del domingo tenía a la perra atada "porque estaba en celo" y no pudo hacer nada. "Cando empezas a levantar a cabeza volven", lamenta sobre unos ataques que se producen en pleno pueblo. "Chamoume o veciño, que vira dúas ovellas mortas, matáronas mesmo pegadas ao hotel", relata. Las otras dos fincas en las que tuvo este tipo de percances, junto al cementerio y cerca de la gasolinera, también están próximas a viviendas, "no medio da vila".

El ganadero dará parte a Medio Ambiente para que los técnicos vean a los animales y poder tramitar las ayudas por ataques del lobo. Comenta que todavía tiene por cobrar todas las pérdidas del 2020, "29 ovellas e un becerro de tres meses", y que sí percibió las compensaciones por los ataques del 2019. "Cobrei unha axuda que sae a 40 euros por cabeza cando a min me valeron a 250 euros as da raza Suffolk", se lamenta.