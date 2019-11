Un derrumbe en el talud del paseo de Os Bloques en Ribadeo amenaza un garaje

Un derrumbe en el paseo que conecta la playa ribadense de Os Bloques con la zona de A Vilavella y, desde ahí, con el paseo que discurre sobre la Ría de Ribadeo, amenaza la estabilidad de un galpón usado como garaje que se encuentra ubicado justo en el lugar en el que se produjo este desprendimiento de tierra en los últimos días.

Las causas probablemente se deban a la continuidad de las lluvias caídas en las últimas jornadas que hicieron que el terreno esté tan húmedo que se vuelva inestable.

De hecho en el lugar había un árbol que se cayó completamente sobre el paseo.

La Policía Local de Ribadeo acordonó la zona como medida de seguridad ya que se trata de un entorno por el que mucha gente camina a diario aprovechando la ruta de senderismo creada en todo este lugar.

PRECEDENTE. No es la primera vez que se produce un desprendimiento en esta misma zona, ya que hace unos años se produjo otro a tan solo unos metros de este, también debido a la lluvia caída en aquel momento.

Además, se da la circunstancia de que esa es una zona muy húmeda con tierra en algunas zonas, como la del derrumbe actual. En otras, en cambio, la vegetación acabó creciendo directamente sobre la roca generando por lo tanto entornos mucho más estables.

El derrumbe del talud no fue muy acusado y, de hecho, no profundizó mucho en el interior lo que hizo que no se dañase en ningún momento la estabilidad de los edificios construidos.

La zona ubicada sobre la playa ribadense de Os Bloques, A Vilavella, cuenta con gran cantidad de construcciones, aunque casi todas ellas levantadas sobre la parte rocosa del terreno.

Meses atrás se generó otro derrumbe en la misma zona de costa ribadense, pero más adelante, concretamente en una zona ubicada en las cercanías del Puente de los Santos.

Ese lugar también es un terreno bastante inestable donde ya se había producido otro anterior que incluso obligó a cerrar el paseo que lleva a la zona del faro de la Illa Pancha por la peligrosidad que había generado.