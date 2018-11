El derribo en la cetárea de San Cibrao no tiene licencia

El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, mostró este jueves su sorpresa "por non ter recibido no Concello ningunha comunicación sobre a data de inicio das obras de demolición da cuberta da cetárea Izamar, nin sobre a visita que realizaou esta semana a San Cibrao a subdelegada do Goberno para supervisar a actuación". Villares subrayó además que no les consta ninguna solicitud de la licencia "que se ten que tramitar por normativa para calquera obra que se leve a cabo no termo municipal".

El regidor también subrayó que no entiende que no le avisaran cuando la relación entre ambas instituciones fue siempre "de cordialidade".

En este sentido, Villares recordó que en diciembre de 2015 desde el Concello se le remitió a la Dirección General de Costas, que valoraba la posibilidad de proceder a la demolición integral de la edificación, la propuesta de actuar solo en la cubierta, "tal e como se está a facer agora, polo gran valor patrimonial desta edificación e pola función protectora que exerce na contorna nos días de temporal".