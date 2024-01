Derrape en el futuro de los talleres

Los talleres mecánicos tienen un problema serio: la falta de relevo generacional. Una gran parte de él debería salir de los ciclos de Automoción. En la comarca es una enseñanza que se imparte en el IES María Sarmiento de Viveiro y en CIFP Porta da Auga de Ribadeo, pero lo que los docentes ven en ambos centros es desconcertante: los jóvenes no quieren trabajar en talleres mecánicos. No se ven a sí mismos en el futuro desempeñando este trabajo. Y eso es un problema para el futuro de los talleres que es necesario ir abordando porque se están quedando sin la mano de obra que necesitan.

El director del CIFP Porta da Agua, Isidro Berdeal, recuerda que ya hace años que perdieron el ciclo de Carrocería pese a su gran demanda en los talleres y cubren esa necesidad con el alumnado del ciclo superior que, aunque con menos horas, también se forma en esa especialidad. La formación de Electromecánica, con un ciclo medio como en Viveiro, dice que resulta más atractiva generalmente para chicos "porque está moi masculinizada" y cree que influye "a idade para sacar o carné, o cine... Temos alumnado, pero curiosamente, boa parte del acaba marchando a outra especialidade ou traballando noutro sector. Pasa tamén en Mantemento Industrial que se van a ser conductores ou outras especialidades, pero que se queden en talleres ou en reparación, hai poucos dos que se titulan".

Los jóvenes que estudian Automoción quieren seguir formándose y muchos de ellos aspiran a hacerlo en el extranjero

Berdeal tiene dudas sobre las razones: "Non sei se as condicións de traballo son mellores, se é por conciliación, os soldos... Eu diría que xa moitos talleres modificaron o horario e a maioría pechan ás cinco da tarde e os soldos mesmo para quenes empezan, están bastante ben, polo que non teño claro o motivo".

La jefa del departamento de Transporte e Mantemento de Vehículos del IES María Sarmiento de Viveiro, Tamara Teijeira, no se queja en lo que se refiere a captación de alumnado "sobre todo no ciclo superior, porque a matrícula é boa, con alumnado que nos vén de todas partes: Monforte, Porriño, Muxía... É certo que nos movemos moito e que ao mellor aos rapaces tamén lles gustan os coches. A quen non lle gustan os coches?, pero a cuestión de adicarse a esto nun taller... Eso xa é outra cousa. Realmente hai moi pouca xente que acabe traballando nun». También reconoce que una posibilidad es que ellos, como docentes, no detecten esa querencia del alumnado allí mismo "pero logo, ao ir medrando, pode que cambien as súas expectativas. Iso si que é posible que aconteza".

Ningún voluntario. Teijeira cuenta una anécdota reciente en la que hablando con alumnado de segundo curso del ciclo medio preguntó "quen quería traballar nun taller mecánico, e nin un só quería e todos expuxeron motivos distintos". Dice que incluso un joven con un taller en casa le dijo que "non se plantexaba continuar con el, de feito díxome que o que se plantexaba realmente era continuar estudando... Mecatrónica".

Comenta que cada uno dio sus motivos "e mesmo un quería ser profesor" y su opinión es que "moitos queren avanzar no seu currículo, queren ter experiencias noutros países e traballar nun taller é algo que non visualizan a curto prazo".

Su colega de Ribadeo dice que no sabe a qué se debe esa situación. El apunta a que puede ser la exigencia de un reciclaje y aprendizaje constantes "pero iso tamén pasa en moitas outras profesións".

Asegura que en el centro tienen gerentes de concesionarios y talleres que contactaron con ellos "para que no momento en que os rapaces poidan facer prácticas, contemos con eles, iso é moi habitual e cónstame que noutras poboacións, igual".

Ahora mismo estos estudios son una garantía de la consecución de un puesto de trabajo de forma prácticamente inmediata

Sistema educativo. Isidro Berdeal comenta otro problema y que tiene que ver con su gremio, no con los jóvenes: "Estamos nun mundo, o da automoción, que evoluciona a enorme velocidade. Tanto que o sistema educativo non pode seguilo. Ás veces non temos cualificación dabonda, e eu inclúome, para mostrar as ultimísimas tecnoloxías, pero porque o propio sistema non se consegue adaptar a tempo".

Dice que pese a que forman al alumnado con vehículos híbridos y eléctricos "que son o presente e o futuro do sector, con medios facilitados pola consellería, moitas veces non chega e non conseguimos estar sempre ao día, á marxe de que nós temos que cinguirnos a unha normativa".

En todo caso, esa paradoja de paro juvenil y que no acuda gente a una formación que lo garantiza "é algo que se escapa á lóxica. Nós ofrecemos compromiso de contratación nun curso, e non puidemos sacalo adiante".

Alternativa: "O do alumnado que vén do estranxeiro está ben, pero non é nada sinxelo"

Una de las alternativas que se están barajando cada vez más es la de traer jóvenes para trabajar en talleres mecánicos procedentes de otros países, pero para el director del Porta da Auga, Isidro Berdeal, esa es una cuestión que no está nada clara "porque ao final non é sinxelo".

Dice que lo primero que suele suceder es "a barreira idiomática. Os mecánicos, os chapistas, os pintores… teñen que chegar e seguir a formándose, e cunha barreira cultural lóxica, e por riba a idiomática, eso fai que todo sexa aínda máis complicado".

Por eso apunta que no sabe cuál puede ser la solución a corto plazo para los talleres mecánicos "porque a realidade é que lle damos moitísimas voltas, incluso entre os directivos dos centros e a propia consellería. Todos somos conscientes de cal é a situación e do problema que hai, pero non se ve unha solución clara, esa é a realidade polo de agora".

Sobre la cuestión del dinero, el director del centro ribadense dice que habla con jóvenes que sí se incorporan al mercado laboral "e penso que para xente que empeza nun traballo, están pagándose salarios máis que dignos para traballar na Mariña". A ello añade que «cando máis adiante te especializas, sempre gañas máis diñeiro, pero é que moitas veces nin se chega a iso, a xente acaba por non profesionalizarse dabondo".