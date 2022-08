Un derbi mariñano como bálsamo

Con el Ribadeo FC todavía lamiéndose las heridas de la desilusión que le produjo el aplazamiento del LXXI Trofeo Emma Cuervo que debían disputar este sábado Deportivo de A Coruña y Unionistas de Salamanca, los aficionados ribadenses tendrán la oportunidad de compensar un poco sus ansias de fútbol con el mejor encuentro que se puede ver entre equipos de la comarca. El Ribadeo, de Preferente, y el Viveiro, de Tercera, disputan este domingo el Trofeo Centenario Galería Terra Branca (Pepe Barrera, 19.00 horas).

Los rectores del Ribadeo intentan recomponerse del aplazamiento de un Emma Cuervo que estiman podría suponer "entre un 40 e un 50% dos ingresos que íamos ter esta temporada", asegura su presidente, Pedro Posada.

El directivo señala que todo lo ocurrido esta semana les va a servir "para aprender de cara ao futuro" y recalca que "a nós confirmáronnos a participación os dous equipos e ningún tiña problemas de datas, pero coa celebración do Mundial, a Federación está metendo présa aos equipos que participan na Copa do Rei para que non teñan compromisos da Copa RFEF cando se disputen as primeiras roldas e por iso Unionistas tivo onte partido en León".

La entidad mariñana hizo todo lo posible para lograr que se jugara el sábado. "Falei directamente co presidente da Cultural Leonesa e confirmáronos que o partido da Copa o ían xogar o xoves 18, pero ao día seguinte dixeron que sería o 20 porque tiñan varios xogadores tocados. Aí foi cando falamos de levalo ao 21, os dous equipos deron a súa aprobación, pero logo atopámonos coa sorpresa de que o Deportivo anunciaba en Twitter que pechara un partido co Bergantiños para ese día", lamenta.

Posada recuerda que esta edición del Emma Cuervo salió torcida desde el principio. "Íase xogar o 31 de xullo e tiñamos xa pechado ao Real Oviedo, pero o Deportivo non quixo porque empezaban a adestrar o 18 e preferían xogar contra un equipo da súa categoría. De feito, son eles os que nos propoñen ao Unionistas. Nós somos un equipo modesto que confía na palabra que nos dan e creo que son outros os que teñen que mellorar certas cousas", afirma.

DUELO DEPORTIVO. En el plano meramente deportivo, los ribadenses, muy reforzados esta campaña, reciben a un Viveiro todavía en construcción en el que será el primer amistoso de los ribadenses ante su público tras la cómoda victoria del pasado lunes en El Soutón ante el Astur Vegadense (0-5).

Además de la rivalidad comarcal, el encuentro, aun tratándose de un amistoso, seguro que tendrá cierta pimienta por el trasvase de jugadores que ha habido este verano de un equipo al otro. Álex Meitín, Iván Rodríguez y Asier dejaron el Viveiro para enrolarse en el Ribadeo y a ellos se ha unido Xaime, que también abandonó la escuadra de Cantarrana el pasado mes de enero. "Pode que haxa ese pique san entre os xogadores, pero a relación entre os clubes é boa, agora mesmo somos a referencia na Mariña e seguro que vai ser un partido entretido onde vai desfrutar o público", pronostica el técnico del Ribadeo, Dani Moirón.

Los dos entrenadores están contentos con el avance de sus respectivas pretemporadas. «Está indo todo moi ben, non houbo lesións e o compromiso dos xogadores está sendo bo», señala Moirón.

"Está siendo positiva dentro de la dificultad que entraña la reestructuración total de la plantilla. Poco a poco vamos incorporando a los jugadores que queremos y en las primeras partes de los partidos ante Polvorín y Racing de Ferrol, a pesar de las carencias que aún tenemos, demostramos el nivel competitivo que puede tener el equipo", señala Alberto López.

Para el Viveiro, en el que debutarán Yepes y Álex Moreno, dos de los últimos cuatro fichajes que han realizado, será su cuarto amistoso tras el empate ante el As Pontes (1-1) y las derrotas ante Polvorín (1-3) y Racing (1-4).