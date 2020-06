A Consellería de Política Social solicitou a suspensión de "visitas, saídas e novos ingresos" en todas as residencias de maiores da Mariña –independentemente da súa titularidade– como medida preventiva ante o rebrote de coronavirus detectado esta semana na comarca. A pesar de que non hai casos nestes centros, as autoridades sanitarias tomaron esta decisión para protexer a poboación de risco.

Pola súa parte, a Deputación de Lugo xa informou da suspensión de visitas e saídas nos centros de atención a maiores de titularidade provincial de Ribadeo e Trabada.

Tamén por prevención, os centros de Pol e da Fonsagrada retroceden á fase 1 da desescalada, o que implica restricións de acceso ás residencias de persoal alleo aos centros e medidas de seguridade máis estritas.

"Cremos que debe primar a prudencia e a anticipación sempre que estea ao noso alcance, por iso tomamos esta decisión para minimizar o risco de contaxio e protexer ós nosos maiores”, explicou o Deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón.